HDP'li vekiller Dersim'deki taciz iddialarını sordu

HDP'li kadın milletvekilleri, Munzur Üniversitesi'nde yaşanan taciz iddialarını Meclis gündemine getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sorulan sorularda söz konusu kişinin AKP'den milletvekili aday adayı olup olmadı da soruldu.

HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Dersim Dağ, Nuran İmir, Saliha Aydeniz, Semra Güzel, Şevin Coşkun ve Züleyha Gülüm; Munzur Üniversitesi’ndeki cinsel taciz iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Milletvekilleri, üniversitede görevli olan C. T.’nin bazı kadın öğrencilere tacizde bulunduğu, öğrencileri tehdit ederek vali, kaymakam ve üst düzey kamu görevlileri ile para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

"BAHSİ GEÇEN KİŞİNİN AKP ADAY ADAYI OLDUĞU DOĞRU MU?"

HDP’li kadın vekilleri Soylu ve Oktay’a sorduğu sorular arasında söz konusu olayda ismi geçen kişinin AKP Milletvekili aday adayı olup olmadığı da soruldu. Yedi kadın vekilin sorduğu sorular şöyle: