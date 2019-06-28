HDP'li vekiller Dersim'deki taciz iddialarını sordu
HDP'li kadın milletvekilleri, Munzur Üniversitesinde yaşanan taciz iddialarını Meclis gündemine getirdi.
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HDP'li kadın milletvekilleri, Munzur Üniversitesi'nde yaşanan taciz iddialarını Meclis gündemine getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sorulan sorularda söz konusu kişinin AKP'den milletvekili aday adayı olup olmadı da soruldu.
HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Dersim Dağ, Nuran İmir, Saliha Aydeniz, Semra Güzel, Şevin Coşkun ve Züleyha Gülüm; Munzur Üniversitesi’ndeki cinsel taciz iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Milletvekilleri, üniversitede görevli olan C. T.’nin bazı kadın öğrencilere tacizde bulunduğu, öğrencileri tehdit ederek vali, kaymakam ve üst düzey kamu görevlileri ile para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.
"BAHSİ GEÇEN KİŞİNİN AKP ADAY ADAYI OLDUĞU DOĞRU MU?"
HDP’li kadın vekilleri Soylu ve Oktay’a sorduğu sorular arasında söz konusu olayda ismi geçen kişinin AKP Milletvekili aday adayı olup olmadığı da soruldu. Yedi kadın vekilin sorduğu sorular şöyle:
- Daha önce bir kadına şiddet uyguladığı dava dosyalarına da yansıyan Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı C.T. görevde kalmaya devam etmesinin gerekçesi nedir?
- C.T.’nin vali, kaymakam vb. devlet görevlileri ile ilişkisi ne düzeydedir?
- Eğitim ve öğretim kurumu olan üniversitelerde böyle bir olayın yaşanmasının yaratacağı kaosa dair bir çözümünüz var mı?
- Bu şahsın iktidar partisine yakınlığı olduğu iddiaları ve daha önce seçimlerde iktidar partisi tarafından aday gösterildiği iddiaları doğru mudur?
- Son 3 yıl içerisinde Bakanlığınızca tespit edilen kaç cinsel taciz vakası bulunmaktadır? Bunların illere göre dağılımı ne şekildedir?
- Adı sürekli taciz olaylarına karışan C.T. halen görevine devam etmekte midir? Söz konusu iddialar doğru ise bu kişi ne zaman görevinden alınacaktır?
- Bahsi geçen kişinin 27. Dönemde AKP milletvekili aday adayı olduğu doğru mudur? (HABER MERKEZİ)