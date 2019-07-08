Kültür Bakanlığından Sıla'ya konser yasağı: Program revize edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanatçı Sıla'nın da sahne alacağı Bakanlığın yaz konserleri programından Sıla’nın çıkarılacağını duyurdu. Başta Akit gazetesi olmak üzere gericilerin Sıla'yı hedef göstermesinin ardından Twitter'dan açıklama yapan Bakan Ersoy, konser programının revize edileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yaz konserleri kapsamında 16 Temmuz’da İzmir’de düzenlenecek konser programında Sıla’nın yer almasının hedefe konmasının ardından Sıla'ya konser yasağı geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, Sıla’nın konserde sahne alacak olmasının "eleştirildiğini" söyleyerek, konser programının revize edileceğini duyurdu.

Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız."

AKİT HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Akit gazetesi, konser programında sahne alacak olan Sıla'yı 7 Temmuz'da hedef göstermişti. Söz konusu haberde, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın milletin değerleriyle açıkça alay eden Sıla’ya, hem de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde konser tahsis etmesi büyük tepki topladı. Bu durum, bakanlığın Sıla’yı ödüllendirmesi şeklinde yorumlandı" ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

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