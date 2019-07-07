Şakran T Tipi Cezaevinde ‘devlet benim’ uygulaması

İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ndeki tutuklular adına mektup yollayan Mehmet Yavuz ve Orhan Çaçan, cezaevindeki ihlalleri anlattı. Tutuklular, cezaevi müdürünün “Devlet benim, gidin nereye şikayet ediyorsanız edin” diyerek, taleplerini reddettiğini kaydetti.

İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ndeki tutuklular, Adalet Bakanlığı genelgeleri kapsamında kendilerine tanınan hakların cezaevi müdürü tarafından gasbedildiğini, mektup ve kitapların yırtılarak bilgi edinme haklarının keyfi bir şekilde engellendiğini, buna itiraz etmek istediklerinde ise cezaevi müdürünün “Devlet benim, gidin nereye şikayet diyorsanız edin” diyerek taleplerini reddettiğini vurguladı.

KANTİNDE SATILAN MALZEMELERE ARAMADAEL KONUYOR

Cezaevi müdürünün kanunlarda bulunan tüm prosedürlerin aksine hareket ederek cezaevinde bir provokasyon zemini yaratmak isteği belirtilen tutukluların mektubunda, neredeyse üç günde bir “kısmi arama” adı altında kamera ve dedektörlerle koğuşlara girildiği yazıldı. Mektupta, “Her yer taraf adeta talan edilmektedir. Birçok cezaevinde bulunan ve cezaevi kantinlerinde satılan radyo, makas, cımbız, pil vb. malzemelere el konulmakta bunları yasak eşya kategorisine alınarak farklı bir hava yaratılmaktadır. Yine tüm elbiselerimiz yerlere atılmakta mektup ve kitaplarımız yırtılmakta yiyeceklerimiz birbirine karıştırılmakta. Tüm bunlar için görüşme taleplerimiz olmasına rağmen herhangi bir yanıt verilmemektedir” denildi.

"NEREYE ŞİKAYET EDİYORSANIZ EDİN"

Mektubun devamında şu ifadeler kullanıldı: “Tüm yaşananların yanı sıra ayrıca 4 yıla yakın bir süredir Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde görevli olan müdür, Adalet Bakanlığının bizlere genelgelerle tanıdığı hakları gasp etmektedir. Hiçbir sosyal ve sportif faaliyetlere çıkarılmıyoruz. Bunları talep ettiğimizde ‘Örgütsel ilişkinize izin vermeyeceğim’ diyerek, taleplerimizi dikkate almamaktadır. Bu ısrarımızı sürdürdüğümüzde de bize ‘Devlet benim, gidin nereye şikayet diyorsanız edin’ demektedir. Kamuoyu ve ilgili kurumlara sormak istiyoruz, bizler Adalet Bakanlığı tarafından mı yoksa adı geçen bu müdür tarafından mı yönetilmekteyiz.” (İzmir/MA)

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