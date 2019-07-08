08 Temmuz 2019 04:40

Kartpostalın tarihçesi: Şark toplumundan manzaralar

Anıl Yurdakul, 21. yüzyıl itibarıyla kullanıma giren kartpostalların tarihçesini kartpostal koleksiyoncusu Gökhun Yılmaz ile konuştu

Kartpostalın tarihçesi: Şark toplumundan manzaralar

Editör: Max Fruchtermann

    • Paylaş

    Anıl YURDAKUL
    İstanbul

    "Bazen bir manzara orada yaşayanların hayatları için bir dekordan ziyade ardında mücadelelerinin, başarılarının ve kazalarının vuku bulduğu bir perde gibidir. Orada yaşayanlarla birlikte perdenin ardında olanlar için köşe taşları artık yalnızca coğrafi değildir, aynı zamanda biyografik ve kişiseldir.

    John Berger

    Günümüzde gitmek veya öğrenmek istediğimiz bölgelerin yapılarını, sokaklarını hatta bölgedeki evlerin dekorasyonunu dahi internet yoluyla öğrenebiliyoruz. Peki on dokuzuncu yüzyılda İstanbul’da yaşadığımızı düşünelim. Paris’in nasıl bir yer olduğunu merak ediyoruz ama Paris’e gidemiyoruz. Paris fotoğraflarını ise göremiyoruz çünkü fotoğraf sadece seçkin ailelerin hizmetinde. Bir fotoğraf ile Pera Palas’ta bir gece kalınabildiği günlerden bahsediyorum! Öğrenme açlığımızı giderecek olan kartpostallar burada devriye giriyor; 21. yüzyıl itibarıyla kullanıma giren kartpostallar 19. yüzyıl insanları tarafından tüm dünyada öğrenme içgüdüsü ile takas yapılan bir araçtı; Arjantin’den Rusya’ya, Paris’ten İstanbul’a yüzlerce kartpostal tüm dünyayı dolaşırken fotoğrafçılar, editörler, matbaa işçileri ve trenlerden vapurlara tüm ulaşım araçları öğrenme açlığındaki insanların hizmetinde çalışıyordu.

    Osmanlı İmparatorluğu döneminde kartpostal ve kartpostal editörlerini araştırmaya başlamamın tesadüf eseri gerçekleştiğini söyleyebilirim. Basın tarihimizin ilk foto muhabirlerini araştırmaya koyulmuş, evin altını üstünü getirmiştim. Her yerde notlar, kitaplar… Ne yürüyecek alan vardı ne oturacak yer kalmıştı. Foto muhabirliğin temellerini atan, basınımızda ilk klişehane ve karanlık odayı kuran, dergi ve gazete yayıncılığının yanı sıra aynı zamanda hattat ve matbaacı olan Ebüzziye Tevfik’in kendi matbaasında ilk defa kartpostal basan “Kartpostal Editörü” olduğunu tespit ettim. Bunca uğraşın yanında neden kartpostal, ne önemi olabilirdi ki kartpostalın? Üstelik bir kartpostal editörünün görevleri nelerdi sorusunu sormaya başladım?

    Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bugünkü Türkiye toprakları içerisinde yaşamış kartpostal editörlerini tespit eden ve bu konuda araştırmalar yapan Gökhun Yılmaz’a ulaşıyorum. Kendisini “Kartofil” yani kartpostal koleksiyoncusu olarak tanımlayan Yılmaz ile kartpostal editörleri, fotoğrafçılar, matbaacılar gibi terimlere değinerek sohbetimize başlıyoruz.

    Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    1869 yılında Avusturya’da kullanılmaya başlanan kartpostallar 1891 yılında tüm Avrupa’da yaygınlaşmaya başlamış. Osmanlı İmparatorluğu’nda ise resimli kartpostal yayıncılığı 1890’lı yıllarda Avusturyalı Max Furchermann tarafından başlatılır. Galata bölgesindeki Yüksekkaldırım’da çerçeveci dükkanı bulunan Fruchtermann ile beraber 1923 yılına dek Anadolu topraklarında 300’e yakın editör tespit eden Gökhun Yılmaz, editör kavramını şöyle açıklıyor;

    “O dönemki kavrama göre, fotoğrafçıdan fotoğraf negatiflerini alan, kartpostalın basılacağı yurt dışındaki matbaayı bulan, matbaayı bulmasa dahi matbaanın temsilcisini bularak hepsini bir araya getirip kartpostalı yurt dışında bastırdıktan sonra getirten, bununla yetinmeyip Osmanlı Devlet düzeninde sansüre uğramadan dükkanına getirip satışını dahi yapan nadide güzel insanlar diyebilirim. Editörlerin genel yapısına baktığımız zaman dört ana iş konseptinde birleşmişler. Birincisi fotoğrafçılar, ikincisi komisyoncular, üçüncüsü kırtasiyeciler, zaten kırtasiyecilerde kartpostalın satış olanakları çok fazla olduğu için ister istemez önemli olmuşlardır. Dördüncü ise matbaacılar. 

    O dönem dünyanın önde gelen matbaaları Alman matbaalarıdır, yaklaşık olarak altmışa yakın matbaa sayabilirim. Osmanlı’da ilk kartpostalı yayınlayan Max Furcherman kartpostallarını 1895 tarihinde Almanya’nın Leipzig kentinde bulunan Emil Pinkau Company matbaasında bastırmıştır.”

    YASAKLI KARTPOSTALLAR

    Mizah dergisi dahi yasaklayan(!) İkinci Abdülhamid’in kartpostal yasaklamaması düşünülemez. Fakat yabancılara verilen ayrıcalıklar için yasaklar biraz daha farklı uygulanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda kartpostal satan yabancı bir kırtasiye sahibinin dükkanında eğer yasaklı bir kartpostal varsa yetkililer baskın yaparak kartpostalı gasbedemiyor. Yetkililer bu kişiye dokunduğu anda elçilik devreye giriyor  ve olaylar nota vermeye kadar büyüyor. Bu yüzden yasaklı kartpostalları kırtasiye sahibinden satın alıyor, bu yasaklı kartpostalı bir daha satmayacağına dair karşılıklı sözleşme imzalanıyor. İmparatorlukta yasaklı kartpostalı basabilecek matbaa olmadığından ötürü yurtdışından gelen kartpostal ülkeye girerken denetlenemiyordu. Bunun nedeni ise yabancı posta şirketlerinin kapitülasyonlar sayesinde elde ettikleri ayrıcalıklardı…

    Editör: Georges Papantoine

    KARTPOSTAL TAKASI

    Kartpostalın iletişim amaçlı kullanıldığını söyleyen Gökhun Yılmaz, kartpostal koleksiyoncularının uluslararası kartpostal derneklerine üye olduklarını böylece kendi aralarında takas yapabildiklerini söylüyor. Derneklerdeki isim listeleri ve adreslerine göre kartpostal gönderiyorlar. Örneğin; Trabzon’dan Paris’e kart gönderiliyor Paris’ten yine Trabzon’a kart gönderiliyor fakat kartın üzerinde yazı yazıyor, sadece dernek numarası yazıyor ve gönderen kişi kendi kaşesini gönderiyor. Alıcı kişi anlıyor ki kart, o derneğin şubesinden gelmektedir. Tamamen merak duygusunu yenmektir amaç, o kartpostala bakılarak fotoğraftaki kentin nasıl bir yer olduğunu hayal eder dünyaya açılırsın. Fakat kartpostallar fotoğrafa göre ucuz olsa dahi normal bir mektuba göre oldukça pahalı bir durumda. Osmanlı’da normal bir mektup fiyatı 1 kuruş iken kartpostalın fiyatı 20 para. Üzerine bir şeyler yazarsan 20 para iken hiçbir şey yazmaz sadece adresi yazarsan beş kelimeye kadar 10 para olmak üzere fiyatlar değişebiliyor. İlerleyen yıllarda ise kartpostalın fiyatı ucuzlamış fakat aynı oranda kartpostalın kalitesinin düştüğü görülüyor. 

    FOTO KART

    Bir belge ve haberleşme aracı olan kartpostallar Cumhuriyet dönemi sonrasında yerini “fotokart”a bırakmış. Matbaada basılmış, fotoğraflı kart yerine fotoğrafçıların klişehanelerde ve karanlık odalarda bastırmış oldukları kartlar yurdun çeşitli bölgelerine yayılan bir uygulama olarak çıkmış. Müslüman halkın fotoğrafa günah olarak bakarak uzak durduğu kartpostalın algısını yenen fotokartların en meşhurlarından biri ise Avusturyalı Othmar Pferschy’in çekmiş olduğu ‘Ayasofya’da kılınan son namaz’ın fotoğrafını çekerek yapmış olduğu fotokarttır. 24 Kasım 1934 tarihli kararla müzeye dönüştürülme emri verilen ve 1935 yılında müze olarak ziyarete açılan Ayasofya’da çekilmiş son namaz fotoğrafının reprodüksiyonları halen çeşitli evlerde asılmaktadır. 

    Eğer fotoğraf icad edilmeseydi kartpostalların veya foto kartların yerini resim sanatı koruyacaktı. Fakat resimlerin doğruluğu her zaman için tartışılacak ve güvenilir olmayacaktı. Alman Ressam Albert Dürer’in çift boynuzlu gergedan resmi gibi… Sorulması gereken son soru; bilgi çağında insanın öğrenme açlığı sona mı erdi?

     

    ÖNCEKİ HABER

    Vanlı sanayi esnafı: Çalışanlarımızın maaşını bile artık ödeyemiyoruz
    SONRAKİ HABER

    Şakran T Tipi Cezaevinde ‘devlet benim’ uygulaması
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Çetinkaya’yı ‘günah keçisi’ ilan etmek Erdoğan ve Albayrak’ı kurtarır mı?

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Linç dalgasına karşı ne yapılabilir?

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    İbretlik amigo muhabirler

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Hareket için zafer

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Ses kirliliği konusunun bilisizliği
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ODTÜ Kavaklık'taki KYK yurdu inşaatı nöbetine polis ablukası
    ODTÜ Kavaklık'taki KYK yurdu inşaatı nöbetine polis ablukası

    Kavaklık alanda KYK yurdu inşattına karşı nöbet tutan öğrencilere müdahale için ODTÜ'ye polis sokuldu. Polis barikat kurup vekiller ile akademisyenleri içeri almazken kesim için kamyonlar getirildi.

    Arap Coğrafyasında geçen hafta: Türkiye neden Libya'da?
    Arap Coğrafyasında geçen hafta: Türkiye neden Libya'da?

    Türkiye'nin Libya'daki çatışmalarda taraf haline gelmesi Arap basının da gündemindeydi. Kimi yorumlarda bu durum "skandal" olarak nitelendirildi.

    Kartpostalın tarihçesi: Şark toplumundan manzaralar
    Kartpostalın tarihçesi: Şark toplumundan manzaralar

    Anıl Yurdakul, 21. yüzyıl itibarıyla kullanıma giren kartpostalların tarihçesini kartpostal koleksiyoncusu Gökhun Yılmaz ile konuştu

    Ayakkabı sektörü: Kredilerle şişen balon patladı
    Ayakkabı sektörü: Kredilerle şişen balon patladı

    Ayakkabı sektöründe büyük işletmeler kârdan zarar ediyor, küçükler batıyor, işçilerin payına ise işsizlik düşüyor.

    Bilecikli işçiler: AKP yöneticileri servet kazandı bize ağır çalışma düştü
    Bilecikli işçiler: AKP yöneticileri servet kazandı bize ağır çalışma düştü

    Hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren Bilecikli işçiler, “Onlar servet kazandı bize asgari ücret ve ağır çalışma düştü” diyor.

    TİS sürecindeki kamu işçisi hükümetin sessizliğine tepkili
    TİS sürecindeki kamu işçisi hükümetin sessizliğine tepkili

    Kamu TİS'inde hükümet hâlâ teklif vermedi, bazı iş kollarında grev aşamasına gelindi.

    GÜNCELLENDİ
    Londra’da DAY-MER Festivali binleri bir araya getirdi
    Londra’da DAY-MER Festivali binleri bir araya getirdi

    DAY-MER 30. Kültür ve Sanat Festivali, Kuzey Londra’daki Clissold Park’ta yapılan görkemli bir park şenliği ile sona erdi.

    GÜNCELLENDİ
    Yunanistan'da erken genel seçimi Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı
    Yunanistan'da erken genel seçimi Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı

    Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı. 

    HATSU’dan emekli olan işçilerin tazminatları ödenmiyor
    HATSU’dan emekli olan işçilerin tazminatları ödenmiyor
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı
    Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı
    Özgün imgeler ‘Düet’i
    Özgün imgeler ‘Düet’i
    GÜNCELLENDİ
    Cezayir’de muhalefet partileri diyalog şartlarını açıkladı
    Cezayir’de muhalefet partileri diyalog şartlarını açıkladı

    Cezayir’de muhalefet, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih’in başlattığı diyalog girişimine katılmak için çeşitli şartlar açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    SETA hazırladığı rapor ile gazetecileri fişledi
    SETA hazırladığı rapor ile gazetecileri fişledi

    SETA, uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerle muhalif yayın yapan medya üzerinden algı operasyonu başlattı. Rapora sosyal medyada tepki yağdı.

    İZENERJİ'de TİS sürecinde son kararı işçi verecek
    İZENERJİ'de TİS sürecinde son kararı işçi verecek

    5080 İZENERJİ işçisini ilgilendiren toplu sözleşme için Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel-İş arasında görüşme yapıldı.

    İran artık nükleer anlaşmaya uymayacağnı açıkladı
    İran artık nükleer anlaşmaya uymayacağnı açıkladı

    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmada taahhüt ettikleri zenginleştirme oranı ve miktarına uymayacaklarnı ilan etti.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı
    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı. CHP, karara tepki gösterdi.

    Sözleşmesi feshedilen aile hekimi: Ceza puanı mobbinge dönüştü
    Sözleşmesi feshedilen aile hekimi: Ceza puanı mobbinge dönüştü

    Ceza puanları gerekçe gösterilerek sözleşmesi feshedilen Dr. Kasım Kanan, aile hekimliğinde ceza puanının mobbinge varan bir sisteme dönüştüğünü söyledi.

    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan belediyede imam nikahı kıydırdı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan belediyede imam nikahı kıydırdı

    AKP'li belediyede dini nikah kıyılmaya başlandı. Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, dini ve resmi nikahın birlikte kıyıldığı görüntüleri paylaştı.

    Erdoğan’dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya açıklaması: Faizleri düşürmedi
    Erdoğan’dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya açıklaması: Faizleri düşürmedi

    Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın neden görevden alındığını açıkladı: “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. Gerekeni yapmadı.”

    Fransa'da sarı yelekliler 34. haftada da sokaklardaydı
    Fransa'da sarı yelekliler 34. haftada da sokaklardaydı

    Fransa'da Macron yönetiminin politikalarını protesto eden sarı yelekliler eylemlerinin 34. haftasında da sokaklara çıktı.

    Yerlikaya'nın 51 günlük vekalet döneminde İBB, borcuna borç katmış
    Yerlikaya'nın 51 günlük vekalet döneminde İBB, borcuna borç katmış

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine 51 gün vekâlet eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya döneminde belediye, 3 milyar 300 milyon daha borçlanmış.

    Kriz var para yok; mesai var izin yok: İşçi kadınlara yaz tatili hayal
    Kriz var para yok; mesai var izin yok: İşçi kadınlara yaz tatili hayal

    Yoğun geçen kışın ardından tatil yapmak herkesin hakkı. Ancak kriz fırsatçılığıyla kadın işçilerin izin hakkı gasbediliyor.

    Avrupa’da piyonlar yerini buluyor
    Avrupa’da piyonlar yerini buluyor

    AB’nin motor gücü olan iki ülke arasında çelişkiler arttı. Merkel’in adayına Macron karşı çıkarken, Fransız cumhurbaşkanının ayak oyunlarına da Alman başbakan açıktan tepki gösterdi.

    1- Taşralı burjuvanın ayrıcalıklı gösterişliliğindeki hak edilmemiş büyüklüğü
    1- Taşralı burjuvanın ayrıcalıklı gösterişliliğindeki hak edilmemiş büyüklüğü

    Küçük kasaba, büyük sanayi şehri Aliağa'da para sahiplerinin gösterişi ve yoksulların sefaleti | Rüstem Karasu Evrensel Pazar için yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    SETA’dan gazetecileri ekmeğiyle tehdit eden bir rapor
    SETA’dan gazetecileri ekmeğiyle tehdit eden bir rapor

    Fatih Polat, SETA’nın gazetecileri ve hükümete muhalif yayın yapan medya kuruluşlarını fişleyen raporunu yazdı.

    Urfa Barosu: 15 yaşındaki çocuk 10 gündür gözaltında
    Urfa Barosu: 15 yaşındaki çocuk 10 gündür gözaltında

    Urfa Barosu, 15 yaşındaki Nazlıcan Zilan Ablay isimli çocuğun 10 gündür gözaltında tutulduğunu duyurdu.

    Tunus açıklarında 13 mültecinin cesedi bulundu
    Tunus açıklarında 13 mültecinin cesedi bulundu

    Tunus’un güney sahili açıklarında 13 mültecinin cesedi bulundu.