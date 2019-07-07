Erdoğan’dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya açıklaması: Faizleri düşürmedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale ve Düzce’yi temsil eden 57 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik” dedi.

“KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİĞİNDE BEN YAPACAĞIM”

Erdoğan kabine ve parti teşkilatında değişiklik olacağı iddialarıyla ilgili de, “Muhalefet bunu köpürtüyor. Siz de aynı çizgiye gelirseniz olmaz. Kabine değişimi gerektiğinde ben yapacağım, kimsenin söylemesi ile değişim yapılmaz. Beklenti içine girmeyin, muhalefetle aynı değirmene su taşımayın” değerlendirmesini yaptı.

YENİ PARTİ TARTIŞMALARI

Erdoğan, yeni parti çalışmalarıyla ilgili görüşlerinin de net olduğunu söyledi ve “Yeni parti kuran arkadaşlarımızın hiçbiri başarılı olamadı. Kuruluş ilkelerimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz” yorumunda bulundu. (HABER MERKEZİ)