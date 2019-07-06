2018 yılı ‘Tiyatro İstatistikleri’ verilerine göre tiyatroya en çok giden il Kocaeli oldu. 2018-2019 tiyatro sezonunda repertuvara 8 oyun kazandıran ve toplam 16 oyun ile perdelerini açan Kocaeli Şehir Tiyatroları, kurulduğu günden bu yana 134 eseri sahneledi ve 1,5 milyon seyirciyle buluştu. TÜİK’in 2018 yılı ‘Tiyatro İstatistikleri’ verilerine göre 2018 yılında toplam tiyatro seyircisi sayısı Türkiye’de 7,84 milyon olurken 2018 yılı ‘Tiyatro İstatistikleri ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de her bin kişi başına tiyatroya giden kişi sayısı 96 olarak belirtildi. Kocaeli’de ikamet edenler arasında tiyatroya gitme oranı ise binde 208 olarak gösterildi.

Bu sezon perdelerini 4 Ekim 2018’de “İlerleme” oyunuyla açan Kocaeli Şehir Tiyatroları, devamında “Asalet Kumkuması”, “Oyalananlar”, “Keşanlı Ali Destanı”, “Güzel ile Çirkin’in Müzikali”, “Davet”, “Göl”, “Profesyoneller”, “Kara Fatma Bir Özgürlük Savaşçısı” isimli oyunları sahnelerken, oynanan oyunlar tiyatro severler tarafından beğeniyle karşılandı. Kocaeli Şehir Tiyatroları ayrıca “Minik Bulut Minnak”, “Mavi Yelkenli”, “Beyaz Tay”, “Hayal Perdesi” ve “Dede Korkut Obası” adlı çocuk oyunlarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kocaeli Şehir Tiyatroları kurulduğu günden bu yana 134 eseri sahneledi ve 1,5 milyon seyirciyle buluştu. (KÜLTÜR SERVİSİ)