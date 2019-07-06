Dagi-Eros'ta sendika broşürü dağıtan işçi darbedildi

Tarhan SITKI

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kurulu olan Dagi-Eros fabrikasında TEKSİF Sendikasında örgütlenmek isteyen işçilere yönelik işten atmalar ve baskılar sürüyor. Tehdit ve baskının artığı fabrikada, öğle yemeğinde sendika bildirisi dağıtan bir işçi darbedildi. Geçtiğimiz pazartesi günü başlayan işten atmalara ise çarşamba ve perşembe günü yenileri eklendi.

Darbedilen işçi, “Yeni müdürle birlikte sıkıntılarımız ve huzursuzluğumuz arttı. Herkes rahatsız” diyerek yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Bu duruma engel olmak işçin sendikalaşmak istedik. Perşembe günü öğlen 13.25’te yemekhanede sendika broşürü dağıtırken fabrika dışından, hiç görmediğimiz ama kendilerine güvenlik diyen 2 kişi, fabrika müdürü ve CEO’su beni darbettiler. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum.”

İşten atılan bir diğer işçi, “Tuvalete bile gidişimiz sayılıyor belli bir sayıyı geçince primimizden kesiyor” diye konuştu. Fabrika müdürünün bir kadın işçiye, “Senin psikolojin bozuk sen hiç gülmüyorsun” dediğini ve sonrasında aynı işçi için “çürük elma” lakabını takıp alay ettiğini belitti.

SENDİKAYA ÜYE OLANLARI BURADAN AMBULANSLA ÇIKARACAĞIM

İşten çıkarılan bir başka işçisi ise, müdürün “Sendikaya üye olan işçileri tespit edersem onları buradan ambulansla çıkaracağım” diye tehdit ettiğini aktararak şunları söyledi:

“Zaten beni 3 kere çıkardı işten. Yemekleri bile kimse beğenmiyor herkes dışarıdan yiyor, tuvaletimize bile kota koyuyorlar. 3 kereden fazla tuvalete gidersek primimizi keseceğini söylüyor. Ama o primi bile kayda geçmesin diye elden veriyor. Bir arkadaşımızı darbedip üstünü başını yırtıp kapıya koyduklarında arkadaşımız o halde Saray'dan Kapaklı'ya gelmek zorunda kalmış.”

Fotoğraf: Evrensel

BASIN AÇIKLAMASINA KARŞI PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Öte yandan Fabrikada yaşanan kötü koşullar, işten çıkarmalar ve şiddetle ilgili fabrika önünde basın açıklaması yapmaya gelen sendika yetkilileri ve işten çıkarılan işçiler müdürün provokasyonuyla karşılaştı. “Benim fabrikamın teline dokunamazsın” diyerek kargaşa çıkaran fabrika müdürünün çalışmayı sürdüren işçilere ise halay çektirip, “Fabrikada sendika istemiyoruz” sloganı attırdığını aktaran bir işçi, “Bu sloganları zorla attırıyorlar işten atmakla tehdit ediyorlar” dedi.

BİRLİKTE HAREKET EDERSEK BASKILARA DUR DİYEBİLİRİZ

“İşçiler birleşmeli. Hep birlikte hareket edersek, iş yerindeki baskılara dur diyebiliriz” diyen işçiler, 10 Temmuz günü fabrika önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştireceklerini belirtti. İşten atılan işçiler, fabrikadaki arkadaşlarına da “Direne direne kazanacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalışıyor.