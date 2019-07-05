Kerimcan Durmaz'a 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında, Instagram hesabından paylaştığı videonun ardından yapılan suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianame kabul edildi. Durmaz hakkında "müstehcenlik" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kerimcan Durmaz'ın seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşması büyük tepki çekmişti. Kısa süre sonra paylaşımını silen Durmaz, "Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum" açıklamasını yapmıştı.

Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımının ardından, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Bursa Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, milyonlarca takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz’ın "hayasızca hareketler", "cinsel taciz" ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi. Avukatların, savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından, aileler de BTK'ye şikayet yağdırdı.

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Kerimcan Durmaz'a "müstehcenlik" suçundan 6 aydan 2 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dava, İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Adliye Sarayı 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Aralık günü saat 14.00'da görülecek. Kerimcan Durmaz ilk mahkemeye katılmazsa, ikinciye polis zoruyla getirilecek. (HABER MERKEZİ)