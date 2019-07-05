Başsavcılık karar verdi: Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmayacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan hakkında yaptığı incelemeyi tamamladı. Savcılık, Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmaması kararını verdi.

Ali Çevik adlı eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı, Ali Babacan hakkında suç duyurusunda bulunup bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda "FETÖ"ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini öne sürmüştü. Babacan'ın yanına danışman olarak aldığı herkesin "FETÖ'cü" çıktığı iddia edilen başvuruda, Babacan'ın bu şekilde "FETÖ"ye yardım ettiği iddia edilmişti. Başvuruda ayrıca Babacan'ın Hazine'de kritik görevlere atadığı isimlerin bir kısmının Ankara'daki yargılama sonucu mahkum olduğu ifade edilmişti.

"SORUŞTURMAYA GEREK YOK"

Ali Çelik’in ifadesinin alınmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları soyut bularak Babacan hakkında soruşturmasına yapılmasına yer olmadığına kara verdi.

Kararda, “İhbarda bulunanın görev yaptığı Hazine Müsteşarlığı’ndaki görev değişikliği ve hakkında idari soruşturma yapılmış olmasına karşı idare hukuku ilkelerine göre yasal yollara başvurulabileceği, Cumhuriyet Başsavcılığımızın idarenin işlemlerine yerindelik denetimi yapmak gibi yetki ve görevi bulunmadığı, kurum içerisinde görevle ilgili disiplin ve idari tasarrufta bulunan yetkililerin bu tasarrufundan dolayı herhangi bir silahlı terör örgütüyle illiyet ve irtibatının kurulamayacağı dosya kapsamında anlaşılmıştır” denildi.

Bu nedenle Ali Babacan ve diğer Hazine Müsteşarlığı görevlileri hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığı vurgulandı. (HABER MERKEZİ)

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