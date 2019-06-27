Ali Babacan'a yakın kaynaklar Reuters'a konuştu |"Yeni parti sonbaharda" iddiası

23 Haziran 2019 İstanbul seçiminin Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanmasının ardından AKP içinden yeni parti iddialarıyla ilgili Reuters kapsamlı bir dosya hazırladı. Yayınlanan haberde ismini açıklamayan bazı yetkililerin, "Ali Babacan ve Adullah Gül büyük ihtimalle bu sonbaharda yeni parti kuracak" dediği belirtildi.

Bu kişi oluşacak yeni partinin politikasının AKP’nin ilk dönemine benzeyeceğini vurguladı.

“DAVUTOĞLU ŞU AŞAMADA YOK”

İsmini açıklamayan yetkili, şu an yapılan görüşmelerde mevcut AKP vekillerinin ve diğer siyasetçilerle birlikte akademisyenlerin de olduğunu söyledi.

Öte yandan Reuters’a konuşan Davutoğlu’na yakın bir kaynak, şu aşamada kurulması planlanan yeni partiye katılmayacağını öne sürdü. (HABER MERKEZİ)

Yeni parti tartışmaları hızlandı: Ali Babacan liderliğinde parti kurulacak