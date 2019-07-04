CHP’li Sertel: Basın kartının rengini bırakın gazetecilerin sorunlarına bakın

Yerel basının sorunları üzerine Mecliste söz alan Atila Sertel, “Ekonomik nedenlerden ve baskılardan dolayı gazeteler birer ikişer kapanırken AKP iktidarı 58 yıldır var olan sarı basın kartının rengiyle uğraşıyor. Basın kartının rengini bırakın, gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarına bakın” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İYİ Parti grubunun verdiği "Yerel basının sorunlarının araştırılmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge" üzerine konuştu. İYİ Parti’nin önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

"1 HAFTADA 4 GAZETE KAPANDI"

Genel kurulda görüşülen önerge üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Yerel basın büyük bir borç batağı içinde. Türkiye’de gazete patronları gazetesini çıkaramaz noktaya geldiği gibi gazeteciler de işsizlik tehdidi altında. Sadece son bir haftada ekonomik nedenlerden dolayı 4 gazete kapandı. Balıkesir’de Yeni Haber Gazetesi, Kocaeli’de Mavi Kocaeli, Ereğli’de Er Haber ve Alanya’da Alanya Haber gazeteleri ne yazık ki kapısına kilit vurdu” diye konuştu.

İCRA İLANLARININ KALDIRILMASI

Yerel basın kağıt zamları, ekonomik daralma, girdi maliyetlerindeki artış gibi çok sayıda sıkıntıyla boğuşurken Yargı Reformu paketiyle birlikte icra ilanlarının gazetelerde yayınlanması zorunluluğunun kaldırılacak olmasının da gazeteleri tamamen bitireceğini ifade eden Atila Sertel, şöyle devam etti: Yerel basın kentlerin gözü, kulağı, sesi olduğu kadar milletvekillerinin ve diğer siyasilerin de seslerinin bölge halkına ulaşmasına aracılık etmektedir. Dolayısıyla hem demokrasi için hem ifade özgürlüğü için hem de kentler için son derece önemlidir yerel basın. Gazeteler krizden çıkış yolu ararken AKP hükümeti de gazetelere yeni bir darbe vurma hazırlığında. İcra-iflas ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanmamasına yönelik kanun teklifi getirmeyi planlıyor. Bu teklif yasalaşırsa Anadolu basını tamamen biter.

"58 YILLIK SARI BASIN KARTI BİTİRİLDİ"

Gazetelerin ve gazetecilerin onlarca sorunu olduğunu vurgulayan Atila Sertel, AKP hükümetinin ve Saray’a bağlanan İletişim Başkanlığının gazetecilerin sorunlarıyla ilgilenmek yerine 58 yıllık sarı basın kartının rengini değiştirmekle meşgul olduğunu söyledi. Sertel, “Önce Meclis’in kırmızı halıları milyonlar harcanarak turkuaz rengine dönüştürüldü. Şimdi de 58 yıl önce 212 sayılı kanunla gazetecilere verilen sarı basın kartının rengi turkuaza döndürüldü. Sarı basın kartındaki değişim gazetecilerin sadece ülkemizde değil tüm dünyada sorunlar yaşamasına sebep olacaktır. Örneğin birkaç gün önce bir grup milletvekili ve gazetecilerle birlikte Tokat Ballıca mağarasını ziyaret ettik. Mağaraya girmek için yeni turkuaz renkteki basın kartını gösteren Halk TV kameramanına yetkililer itiraz etti. ‘Bu kart geçerli değil, sarı basın kartı olmalı’ dedi. Basın kartı sarı rengiyle özdeşleşmiş ve tüm dünyada benimsenmişken rengini turkuaza çevirmek niye” dedi.

"BORCU YOKTUR YAZISININ SÜRESİ UZATILSIN"

Resmi ilan alan gazetelerden 1 Temmuz itibarıyla “Borcu Yoktur” yazısı istendiğini ve borcu olan gazetelerin ilan gelirlerinin kesilmeye başladığı bilgisini veren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, borcu yoktur yazısı isteğinin ekonomik krizden çıkıncaya kadar yeniden ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Sertel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sözlerini şöyle tamamladı: Gazetelerden 1 Temmuz’dan itibaren istenmeye başlanan ve ertelenmeyen ‘borcu yoktur’ yazısı da bu ekonomik darboğazda gazetelere vurulan bir diğer darbedir. Gazeteler zaten borç batağı içinde. Borcu yoktur yazısını nasıl temin edecek? Aldığı resmi ilanların parası borçlarına kesilecek ve gazeteler de kapısına kilit vuracak. Borcu yoktur yazısı, en azından ekonomik krizden çıkıncaya kadar yeniden ertelenmelidir. Bu arada Basın İlan Kurumu’nun ve gazetecilerin tek tesisi olan Kocaeli Bayramoğlu Tesisi de kapatıldı ve gazetecilere sosyal yönden de darbe vuruldu. Yüce Meclis’in bizlerin gözü kulağı sesi olan gazetelerin sorunlarına ses vermesi gerekiyor. (HABER MERKEZİ)