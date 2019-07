İzmir'in yerel gazetelerinden ortak açıklama: #YerelBasınaSesVer

İzmir'de yayın yapan yerel gazete temsilcileri ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yargı reformu paketinde yer alan resmi ilanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin basın açıklaması yaptı.

İçinde bulundukları zor koşullarda varlığını sürdürmesinin giderek zorlaşan, şu günlerde ise vergi borcu yoktur belgesi ve yargı reformu paketinde yer alan resmi ilanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin İzmir'de yayın yapan 9 Eylül Gazetesi, Ege Telgraf, Haber Ekspres, İlkses, Ticaret, Yeni Bakış, Yenigün gazete temsilcileri ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti ortak bir basın açıklaması düzenledi.

İGC binasında yapılan toplantıda açıklamayı İGC Başkanı Misket Dikmen okudu. Türkiye’de yerel medyanın içinde bulunduğu sürece değinen Dikmen, “Olumsuz ekonomik koşullar, varlığını sürdürebilme mücadelesi veren yerel basını nefes alamaz hale getirmiştir. Baskıdan kağıda, mürekkepten boyaya her üretim kaleminde dövize bağımlı sektörümüzde, gazetelerin yüzlercesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Yeni Yargı Paketinde yer alan icra ve iflas ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılması maddesi, özellikle yerel basının bitirilmesi anlamına gelmektedir. Bunun doğuracağı sonuçlar çok ağır olur” dedi.

“YARGI PAKETİ İŞSİZLİK DEMEKTİR”

Ülkede binin üzerinde yerel gazete, on binlerce gazetecinin istihdam edildiğini hatırlatan Dikmen, “Yerel gazeteler ekonomimize yıllık 2 ila 2,5 milyar lira üzerinde katma değer yaratmaktadır. Kuruluşundan bu yana varlık amacıyla Anadolu basınını güçlendirmek, yükseltmek için çalışan Basın İlan Kurumu da böyle bir düzenleme ile tamamen baltalanmış olur” dedi. Dikmen, “Eğer icra ve iflas gibi resmi ilanların yaklaşık yüzde 50’sini kapsayan ilanları ortadan kaldırırsanız ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan yerel gazetelerin ne binlerce istihdamı karşılamasını ne de varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayabilirsiniz. Yerel basının bu önemli gelir kaynağının kesilmesi işsizlik demektir, iflas demektir, özgür basının sesinin kısılması demektir. Böyle bir uygulama halkın anayasa ile korunan haber edinme hakkını da engellemiş olacaktır. Ayrıca yaşanan bilgi kirliliğine, her türlü manipülasyona, yalan habere karşı yerel medya en güvenilir haber kaynağı olmaya devam etmektedir. En büyük sorunların başında işsizliğin geldiği sektörümüzde bu düzenleme ile çalışacak gazete de kalmayacaktır. Bu maddenin o yargı paketinden çıkarılması şarttır. Yaygın ve yerel medyanın her biriminden yükselen bu çığlığımız umarız duyulur ve yanlıştan dönülür. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek” diye konuştu.

Ayrıca basın açıklamasında yer alan yerel gazeteler 5 Temmuz’da (yarın) “Yerel Basına Ses Ver” manşeti ile çıkacak ve sosyal medyada #YerelBasınaSesVer etiketi ile kampanya başlatacak. (İzmir/EVRENSEL)

