Zırhlı araç sürücüleri 16 ayda 21 kişiyi öldürdü, 36 kişiyi yaraladı

Zırhlı araç çarpması sonucu 16 ayda 6’sı çocuk en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 36 kişi yaralandı.

En son Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde 75 yaşındaki Mehmet Ertekin’in yaralanmasına neden olan zırhlı polis ve asker araçlarının çarpması sonucu bugüne kadar çok sayıda insan yaşamını yitirdi ve yaralandı. Özellikle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Şırnak, Mardin ve Diyarbakır’da yaşanan olaylardan dolayı son 16 aylık süreçte, 6’sı çocuk en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 36 kişi yaralandı.

SORUŞTURMANIN ÖTESİNE GEÇMİYOR

Zırhlı araçlarla aşırı ve kontrolsüz bir şekilde sokaklarda hareket ederek, birçok kişinin ölümüne neden olan asker ve polisler hakkında bugüne kadar açılan soruşturmaların birçoğu ise, takipsizlikle sonuçlandı. Hakkında dava açılan faillere de ödül gibi cezalar verildi. Silopi’de Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan polisin ilk duruşmada tahliye edilmesi ve Lice’de 85 yaşındaki Pakize Hazar’ı ezerek ölümüne neden olan uzman çavuş S.K'nin 1 yıl 8 aylık hapis cezasına çarptırılması bu cezasızlık örneklerinden bazıları.



Son 16 ay içerisinde zırhlı araç çarpmaları sonucu meydana gelen olaylardan bazıları şöyle:



* 9 Şubat 2017 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesinde okuldan eve giden ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Berfin Dilek, zırhlı polis aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma davaya dönüşmedi.



* 15 Şubat 2017 tarihinde Van’ın merkez Edremit ilçesine bağlı Şabaniye mahallesinde sürat yaptığı belirtilen zırhlı polis aracı, yolcu minibüsüne çarptı. Minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.



* 4 Mart 2017 tarihinde Siirt-Batman yolu üzerinde polis arama noktasında geri geri gelen zırhlı araç, Kerem Arslan’ın (34) ölümüne neden oldu.



* 20 Mart 2017 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinden Cizre ilçesine giden sivil bir otomobile zırhlı araç çarptı. Otomobilde bulunan Okan İnce, Bahadır Beyazlıoğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.



* 29 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır’ın Ofis semtinde Kirpi tipi askeri zırhlı araç, yolcu durağında bekleyen minibüse çarptı. Çarpma sonucu 4 yolcu yaralandı.



* 18 Nisan 2017 tarihinde Van kent merkezinde zırhlı aracın çarptığı 2 kişiden Abdulvahap Taş ağır yaralandı.



* 27 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır kent merkezi Gevran Caddesi’nde askeri zırhlı aracın çarptığı 55 yaşındaki Hatun Elhuman yaşamını yitirdi.



* 28 Nisan 2017 tarihinde Van’da zırhlı polis aracının çarptığı 2 yurttaştan Sami Uçan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



* 4 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı bir polis aracının bir eve çarpması sonucu Furkan ve Muhammed Yıldırım adlı iki kardeş hayatını kaybetti. Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis, davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Dava sürüyor.



* 9 Haziran 2017 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Midyat Yolu Caddesi’nde, özel hareket polislerini taşıyan zırhlı araç bir motosiklete çarptı. Çarpma sonucu M.Ş.B. (17) adlı çocuk ağır yaralandı.



* 14 Haziran 2017 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde askeri zırhlı araç sokakta yürüyen Pakize Hazar (85) adlı kadını ezdi. Hazar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hazar’ın ölümüne neden olan uzman çavuş S.K'ye yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, verdiği cezayı da erteledi.



* 19 Haziran 2017 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda özel harekât polislerini taşıyan zırhlı polis aracının bir yolcu minibüsüne çarpması sonucu araç şoförü Remzi Menteşe ile birlikte ismi öğrenilemeyen 8-10 yaşlarında bir çocuk yaşamını yitirdi.



* 20 Haziran 2017 tarihinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kent girişinde akrep tipi zırhlı askeri aracın karşı yönde gelen otomobile çarpması sonucu 3 yurttaş yaralandı.



* 20 Haziran 2017 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyü ovasında polise ait zırhlı aracın, sivil bir otomobile çarpması sonucu 5 yurttaş yaşamını yitirdi.



* 1 Ağustos 2017 tarihinde Okmeydanı’nda 8 yaşındaki Raşid Oso adındaki Kobanêli çocuk zırhlı polis aracı altında kalarak yaşamını yitirdi.



* 19 Ekim 2017 tarihinde Siirt'in Çal Mahallesi’nde zırhlı araç tarafından ezilerek ağır yaralanan Felek Batur (6) yaşamını yitirdi.



* 19 Ekim 2017 tarihinde Bitlis’in Hizan ilçe merkezinde, zırhlı polis aracın çarptığı 55 yaşındaki Gülten Yaraşlı yaşamını yitirdi.



* 5 Kasım 2017 tarihinde Batman-Diyarbakır karayolunda zırhlı araç bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu 3’ü asker 5 kişi yaralandı.



* 5 Kasım 2017 tarihinde Batman’ın Korik mahallesinde bir asker özel aracıyla arkadaşına araba öğrettiği sırada sokakta oyun oynayan Burak İlhan’a (5) çarptı. İlhan, yaşamını yitirdi.



* 19 Kasım 2017 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Saray mahallesinde devriye gezen zırhlı polis aracının çarptığı Fatma Nure Dursun adlı kadın yaralandı.



* 22 Kasım 2017 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesi Sur mahallesi Pira Deştê yakınlarında oyun oynayan 8 yaşındaki R.C., zırhlı polis aracı çarpması sonucu yaralandı.



* 17 Aralık 2017 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde sivil bir polis aracının çarpması sonucu 4 yaşındaki U.Ö. ağır yaralandı. Umut bir buçuk aydır tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor.



* 19 Aralık 2017 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi Ofis semtinde bulunan Gevran Caddesi’nde seyir halindeki bir otomobile zırhlı aracın çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı.



* 22 Ocak 2018 tarihinde Cizre-Silopi karayolunda yola aniden çıkan zırhlı araç sivil bir otomobile çarptı. Kazada Mehmet Sait ile çocukları Hişyar ve Halit Alpkan yaralandı. Baba Alpkan’ın tedavisi devam ediyor.



* 25 Ocak 2018 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Birca Belek’te, seyir halindeki zırhlı polis aracının çarpması sonucu 10 yaşındaki S.A. adlı çocuk yaralandı.



* 16 Mart 2018 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, zırhlı jandarma aracı yolda yürüyen İsmail Fırat isimli yurttaşı yaraladı.



* 7 Nisan 2018 tarihinde Silopi’de karşıdan karşıya geçmek isteyen Nesrin Kılıç ve 4 yaşındaki Suavi isimli çocuğu, zırhlı polis aracının çarpması sonucu yaralandı. Bir polis memurunun görevden alındığı olayda yaralanan küçük Suavi’nin bir ayağı kesildi.



* 22 Nisan 2018 tarihinde Dargeçit’te zırhlı bir polis aracı, evinin bulunduğu sokakta komşuları ile sohbet eden 50 yaşındaki Süphiye Yakut isimli kadına çarptı.



* 28 Mayıs 2018 Dersim merkez karayolları kavşağında askerlere ait zırhlı aracın çarpması sonucu Hasan Hüseyin Çimen (60) adlı yurttaş yaralandı.



* 6 Haziran 2018 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde polise ait bir TOMA, 75 yaşındaki Mehmet Ertekin’in yaralanmasına neden oldu. (Şırnak/MA)

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