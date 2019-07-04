Belediye-İş, Bakırköy Belediyesindeki işten atmaları protesto etti

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube, Bakırköy Belediyesindeki işten atmalar ile belediye genelinde maaşlar ve sosyal hakların ödenmesinde yaşanan sorunları Belediye Başkanlığı binası önünde protesto etti. Açıklamaya Oyuncular Sendikası ile Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube destek verdi.

Bakırköy Belediyesinde demokrasiden, hak, hukuk, adalet ve emekten yana olduğunu ifade eden bir yönetimin olduğuna dikkat çeken Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, “Ancak belediye yönetiminin uygulamaları ise söylemleriyle çelişmektedir. Herkese iş, herkese aş söyleminin karşılığı Bakırköy Belediyesinde işten atılmaktır! Bakırköy Belediye Tiyatro Müdürlüğü çalışanı üyelerimizden 4’ü oyuncu, 5’i idari personel olmak üzere 9 işçi arkadaşımız hiçbir gerekçe gösterilmeden 14-15 Mayıs 2019 tarihinde işten atılmıştır. 28 Haziran 2019 Cuma günü alelacele 34 işçi arkadaşımız daha, hukuksuz bir şekilde 'resen emeklilik' gibi tek taraflı bir gerekçe ile işten atılmıştır. Belediyenin ekonomik zorluklar içerisinde olduğu belediye yöneticilerince ifade edilmektedir. Peki, bu hukuksuz uygulama ile belediyeye yüklenen maliyeti hesap edememiş bir yönetim, işçileri işten atarak tasarruf ettiğini mi düşünmektedir?” diye konuştu.

"ÜYELERİMİZ HER YIL İŞSİZLİK KORKUSUYLA KARŞI KARŞIYA"

Bakırköy Belediyesinde işveren ve sendika temsilcilerinden oluşan bir “İşçi Disiplin Kurulu” olduğunu hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu: Toplu sözleşme ceza cetveli yıllardır uygulamadadır. İşten atılan üyelerimizle ilgili işten atmayı gerektirecek bir suçları var ise neden konu disiplin kuruluna getirilmemiştir. Suçları yok ise neden işten atılmışlardır? Bakırköy Belediyesinde hukuk mu ön plandadır, keyfilik mi? Hiçbir yasal alt yapısı olmamasına rağmen Tiyatro Müdürlüğü kadrosunda bulunan üyelerimize her yıl mayıs ayında giriş çıkış yapılmaktadır, bu durum üyelerimiz açısından baskı aracıdır. Üyelerimiz her yıl işsizlik korkusuyla karşı karşıyadırlar, bunun adı mobbing değilse nedir?

"MAAŞLAR GECİKMELİ ÖDENİYOR"

“Üyelerimizin maaşları 2 aydır 5-6 gün süren gecikmelerle ödenmektedir” diyen Erol Özdemir şöyle devam etti: Üyelerimizin toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış 6 aylık sosyal hakları birikmiş, ödenmemektedir. İşçi arkadaşlarımızın ücretleri gecikmeli ödenmekte, bu sebeple üyelerimizin kredi borçları takibe düşmekte, faiz ödemektedirler. Bakırköy halkına yıllarca emek verdikten sonra 2019 yılının başından 14 Haziran’a kadar 20’ye yakın işçi arkadaşımız kendi isteği ile emekli olmuşlar ancak halen kıdem tazminatı ve sosyal haklarını alamamışlardır. Bakırköy Belediyesi emekçilerinin yaşam kalitesini yükseltmek için toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal haklar bir an önce ödenmelidir. Buradan Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu’na seslenmek istiyoruz.Ücretlerinden başka geliri olmayan işçilerin ücretlerinin zamanında ve düzenli ödenmesini, Tiyatro Müdürlüğünden atılan üyelerimizin işe başlatılmasını, sosyal hakların zamanında ödenmesini, Bakırköy halkına hizmet üreten emekçilerin haklı taleplerine öncelik vermesini talep ediyoruz. Haklı taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda yasalardan doğan ve demokratik haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağımızı bir kere daha yineliyoruz.

Özdemir, “Hani her şey güzel olacaktı?” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

"KÜLTÜRE, SANATA, TİYATROYA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR"

Erol Özdemir’den sonra söz alan Oyuncular Sendikası Üyesi Sermet Yeşil, “2019 yılında gördüğümüz bu manzara bize reva değil diye düşünüyorum. Daha yeni sonuçlanmış İstanbul seçimlerinin ardından bu işçi kıyımına, bu gerekçesiz işten çıkarmalara, özellikle 2019 yılında artık sosyal demokrasinin güçlendiği bu zamanda başkanımıza oyuncular sendikası olarak seslenmek istiyoruz. Kültüre sanata, tiyatroya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Lütfen gerekçesiz işten atmalara son verin. Bizi daha fazla bu konuyu medyaya taşımaya, güçlerimizi kullanmaya zorlamayın. Buradaki diğer arkadaşlarımın da haklarını en kısa zamanda alacağına inanıyorum. Mücadeleniz başarılı olsun” diye konuştu.

Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Yöneticisi Serkan Ayhan, “Belediye işten atmalara gerekçe olarak resen emekliliği göstermiş, yeterince verim alamamaktan söz etmiş. İş kanununda böyle bir şey yok. Kanuna herkes uymak zorunda. Burada arkadaşlarımızın yaptığı sadece belediye yönetimini kanuna uymaya çağırmak” diye konuştu.