Battal Odabaşı, barış bildirisini imzaladığı için gözaltına alındı
Yrd. Doç. Dr. Battal Odabaşı, barış bildirisini imzaladığı gerekçesiyle Konya'da gözaltına alındı.
Yrd. Doç. Dr. Battal Odabaşı | Fotoğraf Battal Odabaşı'nın Twitter hesabndan alınmıştır
Yrd. Doç. Dr. Battal Odabaşı, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzaladığı gerekçesiyle Konya'da gözaltına alındı. Odabaşı, 2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki akademisyenlik görevinden aynı sebeple çıkarılmıştı.
Evrensel'e konuşan Battal Odabaşı'nın avukatı Ali Yücel, Odabaşı'nın Konya'da gözaltına alındığını, gece boyunca emniyet müdürlüğünde tutulacağını ve yarın mahkemeye çıkarılmasını beklediklerini ifade etti. Avukat Ali Yücel, Battal Odabaşı'nın kaçma şüphesi bulunmadığı halde gözaltına alınarak bu şekilde muamele edilmesinin hukuksuzluk olduğunu vurguladı. (HABER MERKEZİ)
Barış bildirisini imzalayan bir akademisyen daha işten atıldı