"Komünist ressam" Balaban Yeni e’de...

Türkiye geçen ay bir büyük ressamını, İbrahim Balaban’ı kaybetti. Nâzım Hikmet’in resim sanatına kazandırdığı Balaban, Yeni e’nin temmuz sayısının dosyasında ele alınıyor. Aydın Çubukçu’nun, “Balaban’ın Işığı” yazısı ile açılan dosyada Serdar Aydın, İnci Aydın Çolak, Buket Güreli, Sezen Kızılgül’ün yazıları ve Uygur Orhan’ın bir şiiri yer alıyor. Ressamın eserlerinden örnekler de...

KİTAP İNCELEMELERİ

Yeni e’nin dosya dışı sayfaları ise Belma Fırat’ın Mahmut Temizyürek’in “Ağıt, Şiir, Kadın” kitabını anlattığı hacimli yazısıyla başlıyor. Kitap etrafında şekillenen yazı, konusunu Adem’in ilk eşi Lilith’ten Cumartesi Anneleri’ne uzanan bir düzlemde ele alıyor. Dergide ayrıca Ferhat Sarı’ya verdiği söyleşide çizgi romanın ‘tarihsiz’ ideolojisini Kaptan Amerika’dan Demir Adam’a kadar örneklerle Kıvanç Yiğit Mısırlı anlatıyor. Doç. Dr. Yosum Kurtul, Karl Marx’ın “matematikçiler ya da matematik tarihçilerinden çok sosyal bilimciler için önem taşıyan” matematiğini, Kor Kitap’tan çıkan “Matematiksel El Yazmaları” kitabı ışığında değerlendiriyor.

Derginin yeni sayısında, Sennur Sezer adına verilen Direniş Şiir Ödülü’nü kazanan cezaevindeki şair İlhan Çomak’ın “Geldim Sana” kitabını Özge Sönmez, Emek ve Direniş Öykü Ödülü’nü kazanan Hüseyin Peker’in Hasır Lokantası kitabını ise Cem Kertiş yazdı. Yeni e’de ayrıca İngiliz devrimci şair Christopher Logue’nin hayatını ve şiirlerini Mahir Ergun, Tarkovskiy sinemasının sosyal kodlarını Yağız Senem, Nazilerin Sovyet esir politikaları ve sanatçı katliamlarını Nedim Yılmaz, İsmail Afacan’ın şiir kitabı Adımlar Sağanak’ı Alper Kaya yazdı. Derginin bu sayısında sosyal medya paylaşımları nedeniyle cezaevinde bulunan tiyatrocu Cenk Dost Verdi ile Kübra Yeter’in yaptığı röportaj da yer alıyor.

ŞİİRLER VE ÖYKÜLER

Yeni e’nin temmuzdaki öyküleri, Evfrosini Manta-Lazarou (Lale Alatlı çevirisiyle), Temel Karataş, Bengül Karataş, Erinç Büyükaşık ve Sadık Aytekin imzalı. Muzaffer Kale, Önder Karataş, Asya Uzun, Sedat Gülmez, İbrahim Tığ, Oya Özgün Özder, Mehmet Sadık Kırımlı, A. Nail Deniz ve Nilüfer Altunkaya ise şiirleriyle dergi okurlarına ulaşıyor. Kitabevlerinin yanı sıra emekkitap.com, babil.com, odakitap.com, eganba.com adreslerinden dergi edinilebilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Ressam İbrahim Balaban yaşamını yitirdi