Türkiye Taşkömürü Kurumu ve MTA’da 60 günlük grev süreci başladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında görülen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumunda (MTA) çalışan işçilerinin sözleşmesi tıkandı. Arabulucu sürecinin sona ermesi nedeniyle yasa gereği anlaşma sağlanmaması halinde işçiler 60 gün içinde greve çıkacak.

GMİS’ten yapılan açıklamada TTK ve MTA toplu iş sözleşmelerinde ücretlerle ilgili maddeler ile ücretlere bağlı maddeler dışındaki maddelerde anlaşma sağlandığı bilgisi verildi. Ücretlerle ilgili Türk-İş Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu’nun taleplerini 19 Haziran 2019 tarihinde Hükümet’i temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ilettiği hatırlatılan açıklamada, “Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, en düşük ücretin 3500 TL olması, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar için enflasyon artı 3 puan refah payı talep etmişti” dendi.

Sözleşme sürecinde arabulucu tutanağının tebliğ edildiği, böylece TTK’de 27 Haziran, MTA da ise 28 Haziran’dan itibaren 60 günlük grev sürecinin başladığı belirtilen açıklamada “Bu süreç içinde alınan grev kararı en az 6 işgünü önceden işverene bildirimde bulunularak uygulamaya konulabiliyor” dendi. (HABER MERKEZİ)