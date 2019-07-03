03 Temmuz 2019 12:21

Özgür Gündem davasında savcı mütalaa için süre istedi

Yazar Aslı Erdoğan ve Dilci Necmiye Alpay ile avukat Eren Keskin'in yargılandığı Özgür Gündem davasın savcı ek süre talebinde bulundu.

Özgür Gündem davasında savcı mütalaa için süre istedi

Fotoğraf: MA

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    Yazar Aslı Erdoğan ve Dilci Necmiye Alpay ile avukat Eren Keskin'in yargılandığı Özgür Gündem gazetesi davasının duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. 

    Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyeleri Yazar Aslı Erdoğan ile Dilci Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 gazetecinin yargılandığı davanın 13'üncü duruşması, İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, gazetenin eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Avukat Eren Keskin ve Yayın Danışma Kurulu üyesi Necmiye Alpay ile avukatları hazır bulundu. 

    Duruşmada söz alan avukat Erdal Doğan, davanın çok uzadığını dile getirerek, yargılanan herkesin beraatını talep etti. Doğan, dava ile düşünce ve ifade özgürlüğünün yargılandığının belirtti. 
     
    Ardından duruşma savcısı, dosyanın kapsamını göz önünde bulundurarak esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre talep etti. 
     
    Savcının talebi üzerinde mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 28 Kasım’a erteledi. (İstanbul/MA)

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