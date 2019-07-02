Diyanet, LGBTİ+’ları hedef gösterdi: Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü ve LGBTİ+'ları hedef aldı. Erbaş "Aileyi tahrip eden, insani ve ahlaki değerleri hiçe sayan söz konusu propagandanın, özgürlük, onur gibi kavramlarla servis edilmesi bir algı operasyonu ve aldatmacadır" ifadelerini kullandı.

Konya’da “İslam’a Karşı Küresel Meydan Okumalar Bağlamında Yeni Stratejiler” adlı konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü ve LGBTİ+ları "Anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı devreden çıkaran bir erkek tasavvuru, fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır" diyerek hedef gösterdi. Erbaş, talepleri için sokaklara çıkan LGBTİ+'ları “Algı operasyonu ve aldatmaca” ile suçladı.

Erbaş, "Dünyanın çeşitli yerlerinde şimdi ülkemizde de yavaş yavaş olmaya başladı, zaman zaman bazı kavramlar, organizasyonlar, cinsiyet eşitliği gibi sloganlar adı altında birtakım sapkınlıkların gündeme getirildiğini ve yaygara yapıldığını görmekteyiz. Aileyi tahrip eden, insani ve ahlaki değerleri hiçe sayan söz konusu propagandanın, özgürlük, onur gibi kavramlarla servis edilmesi bir algı operasyonu ve aldatmacadır. Anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı devreden çıkaran bir erkek tasavvuru, fıtrata, yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır ve tarih boyunca bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş, hem de lanetlenmiştir." diye konuştu.

Eşcinsel evlilikleri de hedefine koyan Erbaş, "Cinslerin birbiriyle evlenmelerine varıncaya kadar ileri götüren bu işi bütün insanlığın meselesidir, sadece Müslümanların meselesi değil. Bu yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi sapkın anlayışlara karşı eğitmek, bilinçlendirmek ve korumak hepimizin vazifesidir.'' ifadelerini kullandı.

30 Haziran'da 17.’sini düzenlenen İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, Valilik tarafından 5. kez yasaklanmıştı. Onur Yürüyüşü için İstiklal Caddesi'nde açıklama yapmak isteyen LGBTİ+ bireyler polisler tarafından engellenmiş, Mis Sokak'ta basın açıklaması yapılmıştı. Polis, basın açıklamasının ardından ara sokaklarda biber gazı ve plastik mermi ile kitleye saldırmıştı. (HABER MERKEZİ)

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