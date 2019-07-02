Mahkeme Atatürk Orman Çiftliği'nde yeni bir yıkıma "Dur" dedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin diğer odalar ile birlikte açtığı davayı kabul eden Danıştay 6. Dairesi, Özelleştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan imar planlarına onay veren Ankara I Nolu Koruma Bölge Komisyonu’nun kararının iptaline karar verdi. Mahkeme iptal kararının gerekçelerinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi inşası için alandaki diğer birçok yapının yıkılması gerekeceği, komisyon tarafından onay verilen söz konusu imar planlarının koruma amaçlı olmasına karşın bu amacını gerçekleştirmekten uzak olduğu, öz nitelikleri ile uyum göstermeyen bir müdahale olduğu, öngörülen yapı yaklaşma mesafelerinin alanda bulunan tescilli yapılar dikkate alınmadan planlandığı, “Kamu Kurum Kuruluş Alanları Ana Planı” üretilmeden gerçekleştirildiği gibi hususlara yer verdi.

BÖLGEDE GAZİ İSTASYONU, ATATÜRK EVİ, MARMARA OTELİ VAR

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kararın kamu yararı adına sevindirici olduğunu söyledi. Candan, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde bir kazanım daha elde ettiklerini belirterek, AOÇ özgürleşene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Anılan plana onay veren komisyon kararının 2100 ada 23 ve 24 parselde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi Tesisinin yapıma ilişkin olduğunu belirten Candan, davaya konu taşınmazların 'Tarihi Çekirdek Alanı (TÇ)' olarak belirlenen bölgede yer aldığını ve bu yerin merkezinde Gazi İstasyonu, güneyinde Atatürk Evi ve Marmara Oteli, kuzeyinde ise tarihi köprünün bulunduğunu ana omurga üzerinde tanımlandığını söyledi.

BİRÇOK YAPININ YIKILMASI GEREKECEK

Candan, mahkeme kararının gerekçesinde yer alan “TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi Tesisi’nin planlanan projesine uygun bir şekilde inşa edilebilmesi için alandaki diğer birçok yapının da yıkılması gerekeceği, oluşacak yeni durumda her ne kadar Bira Fabrikası ve yakın çevresindeki yapılar korunmuş olsa da alanda Bira Fabrikası ve üretim ilişkileri bağlantılı olarak gelişmiş olan birçok yapının yıkılmış olacağı, TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi Tesisi’nin inşa edilmesi ile söz konusu bu yapı, alanda baskın konumda bulunacak ve bölgenin tarihsel gelişme sürecinde etkin rolü olan Bira Fabrikası’nın alandaki merkezi konumu ve rolünün olumsuz etkileneceği tespit edilmiştir’ ifadelerine dikkat çekti. (Ankara/EVRENSEL)

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