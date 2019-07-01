Mültecileri kurtaran kaptanın gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor

Sea Watch 3 gemisi ile mültecileri kurtaran kaptan Carola Rackete'nin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Destek için başlatılan kampanyada toplanan bağış miktarı ise 1 milyon avroyu geçti.

Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen Sea Watch 3 adlı gemi, İtalya’nın Lampedusa adası limanına izinsiz yanaşmış, geminin kaptanı Carola Rackete ise gözaltına alınmıştı.

Almanya merkezli insani yardım kuruluşu Sea-Watch’a ait geminin kaptanı Rackete, İtalya açıklarında denizden kurtardığı 41 mülteci ile Lampedusa limanına izinsiz yanaştığı için 'yasa dışı göçe yardım' ve 'İtalya karasularını ihlal' etmekle suçlanıyor.

Rackete'nin Sicilya’nın Agrigento kentinde hakim karşısına çıkartılması beklenirken, Rackete’nin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

ALMANYA'DAN RACKETE ÇAĞRISI

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier İtalyan makamlarını eleştirerek, “İnsan hayatını kurtaran suç işlemiş olamaz” dedi. Limanlara bir geminin ne zaman yanaşıp yanaşmayacağına ilişkin yasal düzenlemeler olabileceğini ifade eden Steinmeier, “Ancak İtalya herhangi bir ülke değil. İtalya AB'nin tam merkezinde, AB'nin kurucusu bir ülkedir. O yüzden İtalya gibi bir ülkeden daha farklı davranmasını bekleyebiliriz” diye konuştu.

Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a çağrı yaparak, Rackete için devreye girmesini istedi.

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada da, Roma'nın “Panik ve korku stratejisi” ile hareket ettiği eleştirisinde bulunuldu. Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sığınmacı krizini istismar ettiğini ifade etti. Sözcü, Salvini'nin Fransa'ya yönelik “Dayanışma göstermiyor” şeklindeki ithamlarını geri çevirerek, İtalya'nın sığınmacı krizi bağlamında AB'den yaklaşık bir milyar avro destek aldığını belirtti.

Sea Watch'tan yapılan açıklamada Rackete'i destekledikleri ve kurtarılan kişilerin emniyetli bir yere götürülme hakları olduğunu belirtildi.

İtalya’nın göçmen kurtarma gemilerine karşı olduğunu her fırsatta söyleyen İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Rackete'nin gözaltına alınmasının ardından devlet radyosu RAI'ye yaptığı açıklamada “Yasalara uymayarak sınır polisinin hayatını tehlikeye sokan bu kişinin yakalanmasını istedim” dedi.

KAMPANYA BAŞLATILDI: 1 MİLYON AVRODAN FAZLA BAĞIŞ TOPLANDI

İtalya açıklarında zor durumdaki mültecileri idaresindeki Sea-Watch 3 adlı yardım gemisine alarak, Lampedusa limanına izinsiz yanaşan kaptan Carola Rackete'ye destek vermek amacıyla düzenlenen bağış kampanyasına katılım sürekli artıyor. İlk 48 saatte 660 bin avrodan fazla bağış toplandı. Pazartesi sabahına kadar yapılan bağış miktarının 1 milyon avroyu geçtiği belirtildi.

Bağış kampanyasını Alman moderatörler komedyen Jan Böhmermann ve Klaas Heufer-Umlauf başlatmış ve “İnsan hayatını kurtaran suç işlemiş olamaz” ifadesini kullanmıştı.

AİHM DİLEKÇESİNİ 175 BİN KİŞİ İMZALADI

Ayrıca, Rackete'nin serbest bırakılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gönderilen dilekçeyi de 175 bin kişi imzaladı.

İtalya, 12 Haziran'dan beri, Sea Watch'a ait gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan 43 mültecinin karaya çıkarılmasına izin vermiyordu. Ancak limana kabul izni bekleyen Kaptan Rackete, herhangi bir yanıt alamayınca gemiyi İtalya’nın güneyindeki Lampedusa adası limanına yanaştırınca göçmenler adadaki kazazede kabul merkezine götürüldü. (DIŞ HABERLER)