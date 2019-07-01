TTB ve SES: Güvenlik soruşturmasında her kuruma ayrı örgüt bulunmuş

Birçok sağlık emekçisinin "ciddiyetsiz" fişlemelerle atamasının yapılmadığını anlatan Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, "İki ayrı kuruma aynı şahısla ilgili iki ayrı fiş gönderilmiş. Yani bir kuruma gönderirken başka bir örgüte dahil etmişler, diğer kuruma gönderirken başka bir örgüte dahil etmişler. Ancak bu hukuksuzluğun altında ezilecekler" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) OHAL KHK'leri ile sağlık çalışanlarının önündeki atama engeli konusunda basın toplantısı düzenledi. CHP ve HDP'den aynı zamanda hekim olan milletvekillerinin de katıldığı toplantıda ortak açıklamayı güvenlik soruşturmasının sonucunu beklediği için ataması yapılmayan Dr. Haydar Can Dokuyan okudu. Dokuyan haklarında hiçbir adli işlem yapılmadan KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla mağdur edilen sağlık çalışanlarının boyun eğmeyeceğini söyledi. Geçen üç yıla rağmen OHAL KHK'lerinin “kurum kanaati” ve “istihbarat fişleri” gibi soyut ve hukuksuz kararların hayatlarını etkilediğine değinen Dokuyan, “Suçu tanımlamayan, kimin ne ile suçlandığını belirtme ihtiyacı duymayan KHK'ler, bir adli süreç sonucuna dayanmadığı gibi sonrasında da sonuç alıcı, yanlış giderici, anlamlı bir hukuksal süreç işlemiyor. 'OHAL Komisyonları' insanlarla alay edilen birer oylama ve AİHM sürecinin önünde engel olmasının ötesinde hiçbir anlam ifade etmiyor” dedi. Dokuyan, hukuksuzluğu kabullenmeyerek ve sessiz kalmayacaklarını ve mücadele edeceklerini dile getirdi.

"FİŞLEMEYLE GENÇLERİN GELECEĞİ KARARTILIYOR"

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, meslekten men edilen ve güvenlik soruşturması olan hekimlerin dava süreçlerini takip ettiklerini ifade ederek, “Dava devam ettiği için net açıklamalar yapamıyoruz ama birkaç memurun fişlemesiyle olayın ne kadar ciddiyetsiz ele alındığını göreceksiniz. Geleceği karartılan gençler var. İki ayrı kuruma aynı şahısla ilgili iki ayrı fiş gönderilmiş yani bir kuruma gönderirken başka bir örgüte dahil etmişler, diğer kuruma gönderirken başka bir örgüte dahil etmişler. Ancak bu hukuksuzluğun altında ezilecekler” diye konuştu.

"YASA TANIMAZ BİR SİSTEM VAR"

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, güvenlik soruşturmaları ile siyasal iktidarın suç işlediğini söyleyerek, “Okullarından mezun olan arkadaşlarımız aylarca tek bir açıklama yapılmadan soruşturma sonuçlarını bekliyor ve gerekçesiz bir şekilde yine aylar sonra reddediliyor. Çalışma ve eğitim hakkımız elimizden alınıyor. Haklıyız, er ya da geç hakkımızı kazanacağız”dedi.

"AİLELERİ ÜZERİNDEN DE SUÇLANIYORLAR"

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kendisinin de KHK'li olduğunu belirterek, tek adam rejimini kabul etmeyenlere ihraç ve soruşturmalarla mesaj verildiğini ifade ederek, “Kişi sadece kendisinden değil ailesinden de suçlanıyor. Yasa tanımaz bir sistem var” ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis'te yürütülen İnsan Hakları Komisyonu'nun kendisinde bile hukuksuzluk olduğuna dikkat çekerek, “Parmak hesabıyla olumsuz şeylerin üstü kapatılıyor. Tanımlanmamış bir suç var. 80 bin vaka var ve sadece 3 bininin geri dönüşü oldu. Daha ne kadar süreceği de belli değil” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Güvenlik soruşturması kararı: Cezai sorumluluğun şahsiliğine aykırı