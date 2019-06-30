İstanbul İkitelli'de taciz iddiası Suriyelilere yönelik ırkçı saldırıya dönüştü

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde bulunan İkitelli Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak polis merkezine yürümek istedi. Toplanan kalabalık mahallede yaşayan Suriyelilere linç girişiminde bulundu.

Bu sırada Suriyelilere ait dükkanlara zarar verildiği ve bazı yağmalama olaylarının yaşandığı aktarıldı.

Polis merkezi çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet, polis ekiplerinin ikazlarına rağmen slogan atarak bir türlü dağılmayan gruba polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Ara sokaklara dağılarak tekrar toplanan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

EMNİYET KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan söz konusu taciz iddiasıyla ilgili emniyet kaynaklarından AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 12 yaşında Suriyeli bir çocuğun evinin camından, 12 yaşındaki başka bir çocuğa ‘‘gel’’ dediği, olayda herhangi bir fiziki temas yaşanmadığı bildirildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)