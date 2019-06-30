Sudan’da cuntaya karşı "milyonların yürüyüşü"

Askeri cuntanın iktidarı sivillere devretmeyi kabul etmediği ve sokak eylemlerini kanla bastırdığı Sudan’da halk hareketi bugün yeniden sokaklarda.

“Milyonların Yürüyüşü” adı verilen gösterilere başta başkent Hartum olmak üzere çok sayıda kentte on binlerce Sudanlı katılarak “sivil yönetim” taleplerini yineliyor.

Protesters gathering in Sudan's capital today. pic.twitter.com/Bhtgk4BdBr — Yousra Elbagir (@YousraElbagir) 30 Haziran 2019

Sudan’daki gösterilerle dayanışma amacıyla Avrupa’nın birçok başkentinde de binlerce kişi, eylemler yapıyor.

İSTANBUL’DA AÇIKLAMA

İstanbul’da yaşayan bir grup Sudanlı da, ülkelerinde yönetime el koyan askeri konseyin uygulamalarını protesto etmek için Saraçhane Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına basın açıklaması yapan Samuel Surur şunları söyledi: “30 yıldır yaşanan insan hakkı ihlallerini yapanların yargılanması için bağımsız soruşturma konseyinin oluşturulmasını talep ediyoruz. Geçici Askeri Konseyin yönetimi derhal halkı temsil eden Özgürlük ve Değişim Güçlerine kayıtsız ve şartsız bırakmasını istiyoruz. Herhangi başka bir ülkenin Sudan’ın iç işlerine karışarak, halkın iradesinin aksine müdahalede bulunmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir aydır Sudan'ın her yerinde kesilen İnternet hizmetin acilen hizmete açılmasını ve bu internet kesintisi nedeniyle mağdur olanların hakların verilmesini istiyoruz. Siyasi görüşleri nedeniyle hapsedilen herkesin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” (DIŞ HABERLER)