29 Haziran 2019 09:13

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik’in Halk Tv’deki programına son verildi

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik'in Halk TV'deki işine son verildi. Gerekçe olarak "doku uyuşmazlığı" denildi.

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik’in Halk Tv’deki programına son verildi

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik

Fotoğraf Özlem Akarsu Çelik'in Twitter hesabından alınmıştır (@oakarsucelik)

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    Halk TV’de, Aslı Baykal’ın yönetime gelmesinin ardından yaşanan işten atmalar sürüyor. Gün Ortası programını sunan Gazeteci Özlem Akarsu Çelik’in görevine son verildi.

    Çelik yaşananları Twitter hesabından duyurdu.

    İŞTEN ATMA NEDENİ “DOKU UYUŞMAZLIĞI”

    Çelik, “Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker aradı. Patron Aslı Baykal, ‘Özlem Hanım’la doku uyuşmazlığımız var’ demiş. Haftada 5 gün program istediler, 1 ay sonra, 1 gün yapabilirim çünkü asıl işim Gazete Duvar dedim. Henüz 4’üncü programı bile yapmadık. Keşke beni çağırırken işime, kişiliğime dair de birkaç haberime bakıp sağa sola sorup fikir edinselermiş” dedi.

    HALK TV’DE İŞTEN ATMALAR SÜRÜYOR

    Halk TV, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından Semra Topçu, Lâle Özan Arslan, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel’in iş akitlerini feshetmiş Uğur Dündar da yaşananlara tepki göstererek kurumla yollarını ayırmıştı.

    Nisan ayında ise halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bülent Mumay ve 5 kişilik ekibinin iş akitleri sonlandırılmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

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