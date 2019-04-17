Halk TV’de Bülent Mumay ve 5 kişilik ekibin iş akitleri sonlandırıldı

Halk TV’de CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın yönetime gelmesinin ardından yaşanan işten atmalar sürüyor. Kanal yönetimi, halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bülent Mumay’a kendisi ve aralarında reklam koordinatörünün de bulunduğu 5 kişilik ekibinin iş akitlerinin sonlandırıldığını tebliğ etti.

Halk TV, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından Semra Topçu, Lâle Özan Arslan, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel’in iş akitlerini feshetmiş Uğur Dündar da yaşananlara tepki göstererek kurumla yollarını ayırmıştı.

Mumay, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birkaç ay önce Şaban Sevinç’in davetiyle başladığımız @halktvcomtr macerası az önce sona erdi. Günlük 31 bin tekil ziyaretçiyle başladık, 300 bine dayandık. Şahane bir ekiple trafiği 10’a, geliri 3’e katlayıp bıraktık. Yollar açık olsun…” dedi.

‘BU KADAR DÜŞMANCA DAVRANMAYI HAK ETMEDİK’

Daha önce işten atılan Semra Topçu, “Bu kadar hoyrat, bu kadar kaba, bu kadar düşmanca davranmayı hak etmemiştik…” diyerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Evet anlıyorum, bu kanalın sahip ve yöneticileri bir karar vermiş ve artık bizimle çalışmak istemiyorlarmış. Tamam, olabilir. Ama biz böyle hoyrat davranmayı hak edecek ne yaptık? Ama alelacele yazılmış, şablon ve haksız bir ‘reyting düşürme’ suçlaması yerine gerçek gerekçe söylenemez miydi? Daha önemlisi, bunca yıldır bizi izleyen Halk TV’nin izleyicilerine veda etmeye hakkımız yok muydu?” (MEDYA SERVİSİ)