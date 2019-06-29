Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü: Türk hedefleri düşman hedeflerdir

Libya'da son dönemde Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaşanılan çalışmalarda güç kaybeden General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun sözcüsü Ahmed Mismari, Türkiye'ye ait hedeflerin düşman hedef olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türkiye uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türkiye bandıralı gemilerin vurulacağını iddia eden bir açıklama yaptı. Mismari ayrıca "Türkiye’ye ait bir İHA’nın düşürüldüğünü" öne sürdü.

Sözcü Mismari bugün yaptığı açıklamada ayrıca “Türkiye ve Katar, militanların lehine müdahale ediyor. Türkiye, Trablus savaşına denizden, havadan ve karadan müdahale ediyor” ifadesini kullandı.

Mismari'nin açıklamalarına resmi makamlar tarafından henüz bir yanıt verilmedi.

Uluslararası hava trafik haritasında Libya havasahası üzerinde trafik olmadığı ve yolcu uçaklarının bu güzergahı tercih etmedikleri görülüyor.

HAFTER GÜÇLERİ TRABLUS'UN GÜNEYİNE ÇEKİLDİ

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, general Halife Hafter birliklerinin, Terhune ve El-Asabia kentlerine doğru geri çekildiğini açıklamıştı.

AA'nın UMH askeri kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, hükümet güçlerinin Giryan kentini tamamen ele geçirmesinin ardından Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune ile güneyindeki El-Asabia kentlerine doğru çekildi.

UMH güçlerinin Giryan'daki varlığını güçlendirmeye çalıştığını sonrasında Asabia ve Terhune yönünde harekete geçeceğini belirten askeri kaynak, Asabia'daki dini ve toplumsal önderlerin, kentin savaşsız teslim edilmesi için çalıştığına değindi.

UMH'ye bağlı güçler, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısındaki ikmal noktası Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti. (DIŞ HABERLER)