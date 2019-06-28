4 binden fazla orman işçisinin görevine son veriliyor

İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından 5620 sayılı kanuna göre çalışan ve orman yangınlarına müdahale eden geçici orman işçilerinin sözleşmeleri 10 aydan 6 aya indirildi. Sözleşme sürelerinin kısaltılmasıyla birlikte orman yangınlarının en yoğun yaşandığı dönemde Türkiye genelinde 4 binden fazla orman işçisinin işine son verilecek.

Sözleşmelerin kısaltılması kararının mayıs ayında alındığını ancak işçilere seçimden sonra bildirildiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Orman yangınları yaz aylarında ciddi bir artış gösteriyor. Bütçe olmadığı için orman yangınlarına müdahale eden işçiler kritik bir dönemde işten çıkarılıyor. Yıllardır 9 ay 29 gün süreyle geçici işçi statüsünde görev yapan ve orman yangınlarına müdahale eden işçilerin yarısından fazlasının sözleşmesi 5 ay 29 güne çekildi ve çok kısa bir süre sonra işsiz kalacaklar. 4 bin kadar işçinin sözleşmesi ise yalnızca 2 ay uzatıldı. Dolayısıyla yangınlara müdahale edecek ekip yarı yarıya azaldı. Ciddi bir yangın çıkarsa bu yangınlara kim müdahale edecek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdiğini belirten CHP Milletvekili Sertel, apansız bir şekilde açıkta kalan orman işçilerinin ve kamuoyunun cevap beklediğini söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)