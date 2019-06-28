28 Haziran 2019 11:14

Ekrem İmamoğlu göreve başladı: Tüm sorunlar için hızlıca çalışmaya başlıyoruz

Mesaiye başlayan İmamoğlu, "İstanbul’un deprem, trafik, mülteci gibi konuları başta olmak üzere tüm sorunları için hızlıca çalışmaya başlıyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu göreve başladı: Tüm sorunlar için hızlıca çalışmaya başlıyoruz

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah mesaiye başladı. Basın toplantısında bir gazetecinin "Bazı çalışanların işten çıkartıldığı konuşuluyor. Bununla ilgili bir incelemeniz var mı?" sorusuna İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde hangi konu varsa inceleyeceğiz. Tabii ki sıralaması var. Ama insan kaynağı da çok önemli noktalarından bir tanesi. Eğer haksız yere işten çıkarılma varsa, eğer haklı olmamasına rağmen şu anda Büyükşehir Belediyesinden maaş alan varsa yani her iki husus da irdelenecek, incelenecek" yanıtını verdi. Twitter hesabından da paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Tüm sorunlar için hızlıca çalışmaya başlıyoruz" dedi.

    Mazbatasını ikinci kez dün alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisine başlamak için 09.00 sıralarında Saraçhane'deki başkanlık binasına geldi. İBB binası önünde İmamoğlu'nu önüne çamaşır suyu dökürek karşılayan yurttaşlar, temiz ve şeffaf bir yönetim istediklerini belirtti.

    "DEPREM BİZİM ÇOK ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ"

    Çalışanlarla tokalaşan İmamoğlu daha sonra basın toplantısı düzenledi.

    Sözlerine "Tabii ilk mesai gününde yapılacak çok şey var" diye başlayan İmamoğlu, "Elbette ki belediyemizin ilk 100 günlük planında, planladığımız işlerin derhal devreye alınması noktasındaki konuları konuşacağız. Elbette ki kadromuzla, mevcut kadroyla eşleştireceğimiz, politikalarımız üzerinden bir eylem planımız olacak. Sabah ilk işimiz bununla ilgili ekiplerimizle oturup konuşabilmek. Bir başka konu özellikle öncelikli konularda atılması gereken adımların dile her zaman dile getirdiğimiz, hususlar vardı. Örneğin her yerde dile getirdiğimiz, mülteci konusu. Hızlıca bu konuda bir eylem planımızın kurum içindeki mevcut ekiplerle kurum dışından katacağımız diğer arkadaşlarımızla beraber çok üst seviyede politikalar üretmek ve devletimizin ilgili kurumlarıyla da iyi bir işbirliği yaparak gerçekten hem İstanbul halkına uluslararası politikalar noktasında iş gelişmeleri başlatacağı. Bu gerçekten sokakta saha da sıklıkla dile getirilen ve bizi üzen olayları yaşatmaktadır. Halkımızın bu sesine kulak veren bir belediye olacağız. Elbette ki deprem bizim çok öncelikli konularımız. Kurumsal projelerimizin dışında bu iki konu depremle ilgili yapacağımız eylem planımızı hızlıca harekete geçirmek ve bu konuyla ilgili kısa ve orta vadeli diye tanımlayacağımız eylemlerimizi göreceksiniz adım adım harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

    "FSM'DE YAPILAN ÇALIŞMAYLA İLGİLİ TAVSİYELERİMİZ OLACAK"

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan çalışma sonrası oluşan trafik sorununa da değinen İmamoğlu, "Günlük yaşamımızı etkileyen ulaşımı kaldı ki göreve geldiğimiz an itibariyle hem birinci köprüden hem ikinci köprüden yapılan tamir ve tadilat işleri dolayısıyla gerçekten trafik sorunu yaşanmakta. Biz bunu nasıl takviye edebiliriz ve nasıl çözümleyebiliriz konusunda önerilerimiz, tavsiyelerimiz ve harekete geçireceğimiz deniz ulaşımı olsun diğer birkaç hususla ilgili hamlelerimiz olacak. Bunun ilk konularından birisi bu olacak. Bu çalışmayı başlatan Karayolları, Ulaştırma Bakanlığını da hem üçüncü köprü hem de diğer geçişlerle ilgili de bir kısım tavsiyelerimiz olacak. Bunları da bugün itibariyle acil İstanbul'un konusu olarak gündemimize aldık. Yaptığımız tüm iş ve işlemleri vatandaşımıza bildirmek maksatlı vatandaşımızla şeffaf bir bağ kurmak maksatlı bir süreci harekete geçireceğiz. Vatandaşlarımızın bizim göremediğimiz önerilerini bize büyük katkı sunacağı geri dönüşleri elde etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

    "İŞE ALIMLARLA İLGİLİ NASIL BİR UYGULAMA ORTAYA KONULMUŞ"

    Bir gazetecinin "Son günlerde sosyal medyada bazı çalışanların işten çıkartıldığı konuşuluyor. Bununla ilgili bir incelemeniz var mı?" sorusuna ise İmamoğlu şu cevabı verdi:

    "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde hangi konu varsa inceleyeceğiz. Tabii ki sıralaması var. Ama insan kaynağı da çok önemli noktalarından bir tanesi. Eğer haksız yere işten çıkarılma varsa, eğer haklı olmamasına rağmen şu anda Büyükşehir Belediyesinden maaş alan varsa yani her iki husus da irdelenecek, incelenecek. Kaldı ki bir buçuk iki aylık dönem içerisinde bir kısım işe alımla ilgili de bize ulaşan ihbarlar var. İştirakler üzerinden daha, bu konuyu da araştıracağız. Adil olunmuş mu? İşe alımlarla ilgili nasıl bir uygulama ortaya konulmuş, sınavları mülakatları, nasıl bir inceleme, nasıl bir sorularla insanlar elenmiş? Tümüne bakacağız. Bu konularda hassasız çünkü meydanlarda en çok verdiğimiz söz şu: Adil olmak. Liyakate göre hareket etmek. Asla torpille, bu torpil şahsi torpil olabilir, parti torpili olabilir. Benim partimmiş, başkasının partisiymiş hiç umurumuzda değil. Adalete ve liyakatı bu kuruma kazandırmak adına tümüyle bu bahsettiğiniz insan kaynaklarının mevcut durumu olsun, kuruma girişleri olsun, son yakın plan içerisindeki 5-6 aylık dilimde ve bundan sonra bu konudaki hassasiyetimizi şeffaflık metoduyla göreceksiniz sizlerin önüne servis edeceğiz. Siz de aslında, analiz edebilme ve bu süreci irdeleyebilme sansına sahip olacaksınız"

    Ayrıca İmamoğlu, Twitter hesabından "İstanbul’un deprem, trafik, mülteci gibi konuları başta olmak üzere tüm sorunları için hızlıca çalışmaya başlıyoruz. İlk çalışma günümüzün hayırlı olmasını dilerim." mesajını paylaştı.

    (İstanbul/DHA)

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