Karacasu Yenice JES karşıtı halk toplantısı | Çepeçevre Yaşam
Çepeçevre Yaşam Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Köyünde gerçekleştirilen jeotermal enerji santrali karşıtı toplantı ile ekranlarınızda.
Aydın Karacasu İlçesi Yenice Köyünde yapılan kahve toplantısında JES'lerin zararları hakkında bilgi verildi. AYÇEP, Aydın Tabip Odası ve TEMA yetkililerinin katıldığı bu bilgilendirme toplantıları sonrası Karacasu Kaymakamının şikayeti sonrası Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Özer Akdemir'in hazırlayıp sunduğu Çepeçevre Yaşam Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Köyünde gerçekleştirilen jeotermal enerji santrali karşıtı toplantı ile ekranlarınızda. (EVRENSEL WEB TV)
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