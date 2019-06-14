Aydın'da jeotermal karşıtı halk toplantısına soruşturma açıldı

Özer AKDEMİR

Aydın Karacasu Dereköy Mahallesi'nde jeotermale karşı bilgilendirme toplantısına katılan Aydın Tabip Odası Başkanı, AYÇEP ve TEMA yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı. Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda dün AYÇEP ve Tabip Odası Başkanları ifade verdi.

JEOTERMAL ENDİŞESİ

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nin de bulunduğu Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı çıkan yöre halkı, JES'in en önemli geçim kaynakları olan zeytinciliğe zarar vereceği endişesini taşıyor. Dereköylüler bu endişelerle Aydın'dan çeşitli kurum temsilcilerini ve JES'lere karşı mücadele eden köylülerin davet ederek 22 Nisan 2019 tarihinde bir toplantı düzenlendi. Dereköy Mahallesi'nde bir kahvede yapılan toplantıda kurum temsilcileri ve köylüler JES'lerin çevre, tarım, sular, hava ve sağlık üzerine etkileri konusunda bilgiler verdiler.

KAYMAKAMLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Karacasu Kaymakamlığı bu toplantının ertesi günkü yerel basında çıkan haberlerini ekleyerek bir üst yazı ile Karacasu Cumhuriyet Savcılığına toplantının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle ihbarda bulundu. Bu suç duyurusunun andından Karacasu Cumhuriyet Savcılığı "2911 sayılı kanunun 9. ve 10. maddelerine uymayıp düzenleme kurulu oluşturulmadan ve Kaymakamlık makamına bildirimde bulunulmadan gerçekleştirildiği" gerekçesi ile soruşturma başlattı. AYÇEP Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, TEMA Vakfı Aydın Şube Başkanı Mehmet Özdemir ve Çine Yaşam Platformu Başkanı Ahmet Uslu 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla ifadeye çağrıldılar.

AYDIN TABİP ODASI BAŞKANI: "HALKI BİLGİLENDİMEK GÖREVİM"

Dün Aydın Güvenlik Şube Müdürlüğünde ifade veren Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, Dereköylülerin talebi üzerine jeotermallerin sağlık üzerine etkileri hakkında sohbet ve bilgilendirme amacıyla köye gittiği belirterek, "Ben Aydın Tabip Odası Başkanıyım. TTB kanunla kurulmuş Anayasal güvence altında olan bir kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütüdür. Mevzuatta halkın sağlığını korumak halkı sağlık konusunda bilgilendirmek, davet edilen yerlerde konuşma yapmak ve halkı aydınlatmak görevimizdir" dedi. AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili'de ifadesinde toplantının sohbet ve bilgilendirme amaçlı olduğunu söyledi.

"KAHVE TOPLANTISI BARIŞÇILDIR"

Karagözlü ve Vergili'nin avukatı Hicran Danışman da soruşturmanın Anayasa ve AİHS ve 2911 sayılı yasaya aykırı bir şekilde açıldığını belirterek, "Dernekler ve Kamu Kurumu niteliğindeki meslek örgütleri 2911 sayılı yasaya tabii değildir. Kahve toplantısı barışçıl niteliktedir. Kanunsuz değildir " dedi.

Aydın'ın her köşesinde jeotermal enerji santrali endişesi var