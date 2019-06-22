22 Haziran 2019 17:59

Kuzey Ormanları Savunması: 3. Havalimanı için 13 milyon ağaç kestiler

Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul Havalimanı Çevresel Etki Değerlendirme raporunda 2,5 milyon ağaç kesileceğinin belirtildiğini ancak 13 milyon ağacın kesildiğini açıkladı.

Kuzey Ormanları Savunması: 3. Havalimanı için 13 milyon ağaç kestiler

Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

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    Kuzey Ormanları Savunması (KOS), İstanbul Havalimanı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda 2,5 milyon ağaç kesileceğinin belirtildiğini fakat uydu görüntüleri üzerinden yapılan hesaplamayla 13 milyon ağacın kesildiğini açıkladı.

    3. Havalimanı ÇED raporunda 2,5 milyon ağaç kesileceği belirtilmişti. Uydu görüntüleri üzerinden karşılaştırmalı analiz yöntemine göre bilimsel yollarla 2012 yılından bugüne kadar kesilen ağaç sayısı Kuzey Ormanları Savunması tarafından açıklandı. 3. Havalimanı proje sahası, çevresinde havalimanı inşaatı sebebiyle açılan taş ocakları ve havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için kesilen ağaçlar hesaplandı. Bu hesaplamaya Kuzey Ormanları’nda yapılan 3. Köprü, köprü bağlantı yolları ya da Kuzey Marmara Otoyolunun açılmış diğer kısımları gibi proje alanları katılmadı. Sadece Kuzey Ormanları içerisinde kesilen ağaçların bir kısmını kapsayan hesaplamaya göre toplamda en az 12 milyon ağacın bu proje alanları kapsamında kesildiği ortaya çıktı.

    KOS, 3. Havalimanı proje sahası içinde 2012 yılından bugüne kadar kesilen ağaç sayısının en az 8 milyon, havalimanı inşaatı için açılmış taş ocakları için kesilen ağaç sayısının en az 1.2 milyon ve havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için kesilen ağaç sayısının ise en az 3.7 milyon olduğunu belirtti.

    Toplam da en az 13 milyon ağaç kesildiğini ve bu kesilen ağaçların yaklaşık 6500 hektarlık bir alan olduğunu ifade eden KOS'tan Ayşe Yıkıcı, bunun 4000 hektarlık bir alanın 3. Havalimanı proje sahası içerisinde bulunan orman alanı olduğunu belirtti. Yıkıcı; “6500 hektarlık bir alanda yaşayan tüm yaban hayat canlıları, ağaçlar, hayvanlar, bitki türleri evlerinden yerlerinden oldu ya da yaşamını kaybetti” değerlendirmesinde bulundu.  (HABER MERKEZİ)

    Görsel: Kuzey Ormanları Savunması

    Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

    Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

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