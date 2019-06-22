Serbest bırakılan istismar sanığı tepkiler üzerine tutuklandı

Trabzon’da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınan ve serbest bırakılan sanık, mahalle halkının tepkisi üzerine tutuklandı. Ekim ayında Ortahisar ilçesinde meydana gelen olayda belediyede temizlik görevlisi olan Mesut Turan, caddede oyun oynayan Afganistan uyruklu kız çocuğu Z.A’ya istismarda bulundu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan Mesut Turan, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İstismar zanlısının serbest bırakılmasına tepki gösteren mahalle halkı, olayın görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşarak Mesut Turan’ın tutuklanmasını istedi. Kısa sürede yayılan görüntüler ve medyada çıkan haberlerin ardından tepkiler üzerine cumhuriyet başsavcılığı, yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis tarafından gözaltına alınan Mesut Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turan’ın iş akdi ise belediye tarafından feshedildi. (DHA)