Munzur Gözeleri'ndeki yapılaşmaya tepki sürüyor

Serpil BERK

Dersim

Dersim’de birinci derece sit alanı statüsündeki Munzur Gözeleri'nin olduğu yerdeki yapılaşmaya yönelik tepkiler sürüyor. Doğanın korunmasının öneminin Alevilik inancı bakımından tartışılmayacağını belirten Avukat Barış Yıldırım, “Su kaynaklarının olduğu alanda yapılaşma olmamalı” dedi.

Geçen yıl Ziyaret Köyü Derneği tarafından birinci derece sit alanı olan Munzur Gözeleri'nde cemevi yapılmaya başlanmıştı. Dersim’de bulunan demokratik kitle örgütleri ise su kaynaklarının olduğu alandaki yapılaşmaya karşı çıkarak Ziyaret köyünün merkezine cemevi yapılmasını istemişti. Tepkiler sonucu bir süre duran inşaatta çalışmalrın yeniden başladığı öğrenildi.

"BİRİNCİ DERECE SİT ALANI, KORUMA ALTINDA"

Yaşananları Evrensel’e değerlendiren Avukat Barış Yıldırım, “Munzur Gözeleri’nde cemevi hukuken ve vicdanen doğru değildir” dedi ve itiraz ettikleri noktaları şöyle dile getirdi:

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi uyarınca Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alması gereken Munzur’un ekolojik kriterlerinin korunması bakımından özellikle su kaynaklarının bulunduğu bölgede yapılaşmadan kaçınılması lazım. Cemevinin inşa edilmek istendiği yer 1. derece doğal sit alanı statüsüne sahip Munzur Gözeleri koruma alanında. Mevzuat gereği 1. derece doğal sit alanları bilimsel amaçlı çalışmalar dışında aynen muhafaza edilecek alanlar olup anılan alanlarda hiçbir faaliyete izin verilemez. Bölgede biyolojik atık su arıtma tesisi bulunmuyor. Cemevi inşası sonrası ortaya çıkacak insan kaynaklı atıkların ne şekilde izole edileceği belli değil. Bölgede katı atık bertaraf tesisi bulunmuyor. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi uyarınca Munzur Gözeleri’nin peyzajının korunması gerek. Daha önemlisi Munzur Gözeleri kadimden beri doğallığında Alevilerin ibadet ve inanç alanıdır. Doğanın korunmasının Alevilik inancı açısından önemi tartışılmaz. Anlayışla konunun çözüleceğini umut ediyoruz. Aleviliğin inanç önderlerinin konuya dair çözüme katkı sunmaları temennimiz. Ziyaret köylülerinin Munzur’un korunması adına yapacakları her türlü girişime destek vermeye hazırız.”