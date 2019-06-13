Munzur Gözeleri’ndeki kirliliğe karşı koruma projelerine valilik yanıt vermiyor

Orhan KURUL

Dersim

Munzur Gözeleri’ni yaz aylarında on binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Ziyaretçilerin piknikten sonra bıraktıkları çöpler SİT alanın kirlenmesine sebep oluyor. Yaz aylarındaki bu ziyaretçi akının bıraktığı izleri; ziyaretçiler ve Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül ile konuştuk. Ziyaretçiler bu alanın korunması gerektiğine dikkat çekerken Sarıgül, gözelerin korunması için projeler ürettiklerini ancak valilikten henüz cevap alamadıklarını belirtti.

"GÖZ BEBEĞİMİZ GİBİ BAKMALIYIZ"

Ankara’dan gözeleri ziyarete gelen Ayten Baranoğlu, doğayı çok beğendiğini ifade ederek şunları söyledi: “SİT alanının daha iyi korunmasını isterdim. Piknik yapılmış, çöpler var bunlar doğamızı kirleten şeyler. Bu gibi şeylerin sıkı denetimde olması gerekiyor. Çöp toplayacak araç bile göremedim. Alışveriş için yapılaşma var bunların olmaması lazım. Avrupa’da böyle bir yer olsa çok çok daha değerli olabilirdi. SİT alanlarının olduğu gibi korunması lazım, onlara gözbebeğimiz gibi bakmamız gerekiyor.”

"PİKNİKLER DOĞAYA ZARAR VERİYOR"

Ankara’dan gelen Yıldız Öztoprak ise “Buranın doğası muhteşem bir yer ama ne yazık ki yapılaşma olmuş, buraya gelmemizin sebebi doğa ancak su kenarında yapılan piknikler iç acıtıcı ve doğaya da zarar verebilir. Yangına da sebep olur. Biz değerlerimizi koruyacaksak böyle davranmamız gerekiyor. Buraya gelmenin amacı piknik yapmak olmamalı doğayla bütünleşmek olmalı.” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"PROJE OLUŞTURDUK CEVAP GELMEDİ"

Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül ise gözelerin, belediye sınırlarının 17 km uzağında olduğunu belirterek, “Geçmişteki bütün belediye başkanlarımız döneminde de burada kısmi çalışmalar yapıldı ama ötesini yapamıyoruz. Çünkü SİT alanı… Şu anda buranın mülkiyet anlamında yetkisi Tunceli Valiliği il özel idaresinde. Kültür varlıkları açısından da Erzurum koruma kurulunun yetkisinde. Dolayısıyla belediye olarak burada çok fazla faaliyette bulunamıyoruz.” dedi. Gözelerin, Dersimliler için kutsal bir mekân olduğunun altını çizen Sarıgül, “İbadet için belirli bir bölgenin ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bölgenin piknik alanı olarak kullanılmasından vazgeçmeli ziyaretçiler. Bunun için çeşitli dost kurumlarla projeler de yaptık valiliğe sunduk. Bununla beraber yoğun katılımlı imza kampanyaları yaptık. Lakin bu sorunun önüne geçemedik. Zaman zaman zabıtalarımızla münakaşa dahi edildi. İlçe kaymakamlığıyla, köy derneğini de işin içine katarak çalışmalar yaptık. Bir platform oluşturma kararı alıp valiliğe de başvurduk ancak henüz valilikten bir cevap gelmiş değil.” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"BÜTÜN İNSANLIK İÇİN BİR MİRAS"

İlk etapta amaçlarının orayı temiz tutmak olduğunu belirten Sarıgül, “Gözeler, kutsal olmasıyla birlikte aynı zamanda bütün insanlık için bir mirastır. Orada yapılacak her şey için halkın rızası alınmak zorunda. Halkın rızası alınmadan yapılacak hiçbir iş sonuç vermemekte. Bu nedenle elimizden geldiğince oraları korumak için imza kampanyaları, mitingler, yapıyoruz, yapacağız. Bu bakımdan medya önemli, onların da dikkatini bu yöne çevirmeleri lazım. Bu 5 yıllık dönemde gerek Ovacık Belediyesinin yetki alanını geliştirmek gerekirse diğer kurumlarla birlikte Munzur Gözelerinin Ovacığın değeri olarak kalması için elimizden geleni yapacağız ”diye konuştu.

"PREFABRİK MEKANLAR YAPILIYOR"

Aynı zamanda SİT alanı kapsamında da olan Gözelere ticari amaçlı yapılan inşaatlara ve piknik alanı olarak kullanılmasına da değinen Sarıgül, “Prefabrik kaldırılabilir mekânlar yapılıyor yerel halk tarafından bir gelir getirmesi için, malum ülkede ekonomik kriz var ve yerel yapılar çok fazla engelleyemiyor bu durumu. Kaymakamlığında hizmet alanına girmiyor. Görünen o ki bu senede bu iş böyle olacak. Daha önce gözeler dışında piknik alanlarının olmasını ve ticari yerlerin orada olmasını da tartıştık buna dair projede geliştirdik ama Valilik onayından geçmedi” dedi.