Diyarbakır'da sağlık çalışanının şiddete maruz kalması protesto edildi

Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde bir sağlık çalışanının şiddete maruz kalmasını protesto ederek, "Sağlıkta şiddet son bulsun" dövizleri taşıdı.

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan Sağlık Görevlisi Gülay Berber’e bir hasta tarafından uygulanan sözlü ve fiziki saldırıya karşı hastane önünde yapılan eylemde konuşan SES Diyarbakır Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasıyla birlikte sağlık alanında şiddet olaylarının arttığına dikkat çekti.

Fotoğraf: MA

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Başkanı Yılmaz Sağır ise insan sağlığını korumak ve şifa vermek üzerine kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında şiddete maruz kalmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Sağlık çalışanlarıyla hekimi karşı karşıya getiren uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısını yapan Sağır, sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı söylemlerinizden vazgeçilmesini istedi. (Diyarbakır/MA)