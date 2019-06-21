21 Haziran 2019 17:40

Sakarya Toyotasa Hastanesinde sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı

Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde görevli iki sağlık çalışanı, hasta yakınlarının bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Sakarya Toyotasa Hastanesinde sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı

Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

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    Sakarya’da iki sağlık çalışanı, hasta yakınlarının bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

    Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastaya acil müdahale sonrası vertigo tanısı kondu. Doktorun kan tahlili ve tomografi istemesinin ardından hasta ve yakınları hastanenin radyoloji bölümüne geçti. Burada görevlilerle tartışan hasta yakınlarından iki kişi, radyoloji teknisyenlerine saldırdı.

    Saldırıya uğrayan A.G. omzundan, M.S. ise sırtından bıçakla yaralandı. Aynı hastanede tedavi altına alınan A.G’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.S. ise hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıyla ilgili 2 hasta yakını gözaltına alındı.

    İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

    Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan iki sağlık çalışanının yaralanmasına ilişkin, "Kanun, nizam tanımaz, insanlıktan nasibini almamış bu şahısları nefretle kınıyoruz. Bu olay sonrası suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

    Olay sırasında sağlık personeline ağır hakaret ve saldırıda bulunulduğuna işaret eden Öğütlü, "Yaralı sağlık personelimize, ailelerine ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileğiyle Sakarya'dan sağlığa yönelik tüm şiddet olaylarını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Türk Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Selçuk Ayyıldız da hastane önünde kurum personeliyle yaptığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının hayatına kastedilmesinin sıradanlaştığını söyledi.

    Sakarya'da sağlık çalışanlarına yapılan saldırının ardından Türk Sağlık-Sen hastane önünde açıklama yaptı

    Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

    Yaşanan saldırının bunun en somut örneği olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Hastanede tomografi çekilmesi gereken bir hasta röntgenin önünde beklemekteyken çalışan arkadaşlarımız ilgilenmişler ve tomografiye yönlendirmişlerdir. Sadece yardım etme amacı taşıyan bu niyete karşılık ise hasta yakınları saldırmış ve iki arkadaşımız bıçaklanmıştır. Her iki arkadaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu alçakça saldırıyı yapanlar hakkında en ağır cezanın verilmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

    Sağlıkta şiddete yönelik çözüm noktasında atılacak adımların belli olduğuna işaret eden Ayyıldız, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanması gerektiğini vurguladı. (AA)

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