Dere yataklarına kurulan yapılar can alıyor

Karadeniz Bölgesi’nde sel ve heyelan nedeniyle yaşanan can kayıplarının ardından dere yataklarına inşa edilen yapılar da yeniden gündeme geldi. Bölgede, dere yatakları üzerine bina, ev, iş yeri hatta okul bile yapılıyor. İmar affıyla bu çarpık yapıların kaçına göz yumulduğu ise bilinmiyor. Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu, 9 binanın yıkıldığı, yollar ve köprüleri yıkan sel yeniden bu çarpık yapılaşmayı gözler önüne serdi.

DERE YATAKLARINDA YOK YOK

Rize’nin Karasu köyünde 50 civarında öğrencisi olan kız Kuran kursu binası Salarha Deresi üzerinde yer alıyor. Yiğitler köyünde ise kahvehane olarak kullanılan bir binanın ana taşıyıcı kolonları dere yatağı içerisine oturtulmuş. Son olarak selin vurduğu Trabzon Araklı’da iki dere arasına inşa edilen 5 katlı Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu selde ağır hasar aldı ve yıkılmasına karar verildi. Dere yatağına inşa edilen bu yapılar yüzlerce yapıya sadece birkaç örnek.

"DOĞA BANA DOKUNMAYIN DİYOR"

Fotoğraf: Muhammet Kaçar/DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyesi Prof. Dr. Aykut Akgün, var olan dengesine müdahale olması halinde doğanın bunlara yanıt verdiğini söyledi. Sel ve heyelanlarda yaşanan can ve mal kayıplarının, yanlış planlama, bilimin, mühendislik ilkelerinin ve ön görülerin dikkate alınmamasının sonucu olduğunu ifade eden Akgün, “Son yıllarda meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşanan can kayıpları, maalesef yanlış planlamalar, bilimin mühendislik ilkelerinin ve ön görülerin yeteri kadar dikkate alınmaması sonucu ortaya çıkıyor. Biz dere yatağında ev, okul ve benzeri yapılar yaparsak ve dere yataklarının önlerini kapatırsak, sonuç olarak doğa kendi dengesini yeniden kurmaya çalışıyor. Bu da, evleri yıkarak, insanları can kaybına uğratarak oluyor. Doğa, kendine yapılan müdahalelere cevap veriyor, ‘Bana dokunmayın’ diyor. Fakat biz ısrarla ona bir müdahale içerisindeyiz” dedi.

BARTIN’DA SELDE İKİ KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Fotoğraf: Selçuk Başar/DHA

Bartın’da önceki gün sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün ile 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş’ın cansız bedenleri bulundu. (DHA)

Trabzon Araklı'da HES borusu patladı: 7 kişi öldü, 3 kişi kayıp