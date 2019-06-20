Trabzon’daki selde yaşanan yıkım ve can kayıpları insan kaynaklı

Trabzon Araklı’da yaşanan selde 7 kişi hayatını kaybederken kayıp olan 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Sel nedeniyle Yeşilyurt Mahallesi’nde 7 bina yıkıldı, 50’ye yakın bina hasar gördü, köprüler çöktü. Özellikle dere yatağına inşa edilen yapılar selin yıkıcı etkisini artırdı.

DEV KAYA OKULA GİRDİ

Selde Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu da büyük hasar aldı. Okulun zemin ve bodrum katları ile bahçesi tamamen çamur ve balçıkla kaplandı. Dev kaya kütlesi, sel sularının sürüklemesi ile duvarını yıktığı okulun içerisine girdi.

“DERE YATAĞINA OKUL MU YAPILIR?”

Araklı’da yaşanan sele ilişkin Evrensel’e konuşan TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası Merkez Yöneticisi Vildan Özmen, Karadeniz bölgesinin coğrafyası nedeniyle sel, heyelan gibi afetlerin sürekli yaşandığını söyledi. Araklı’da 1 hafta önce yaşanan selin tahribatını gidermek için çalışan belediye ve DSİ işçilerinin de selde hayatını kaybettiğini anlatan Özmen, yaşanan afetin doğal kaynaklı olduğuna ancak yaşanan yıkımın ve ölümlerin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Araklı’da yıkılan binaların dere yatağına inşa edildiğini belirten Özmen, selde hasar gören devletin yaptığı okulun da dere yatağında olduğuna vurgu yaparak “Okul nasıl dere yatağına inşa edilir? Buna nasıl izin verilir?” diye sordu. (İstanbul/EVRENSEL)

Trabzon Araklı'da HES borusu patladı: 7 kişi öldü, 3 kişi kayıp