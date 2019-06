Hürriyet: Burası böyleyse Kocaeli ve İstanbul Belediyelerini düşünün

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyede yaşanan usulsüzlükleri belgeleriyle ortaya koydu. Hürriyet “Eğer burası böyleyse bir de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni düşünün. İstanbul’da halkımızın kim bilir kaç milyon hakkı kimlere peşkeş çekilmiştir” dedi.

İzmit Belediye Başkanı CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devralmasının ardından çeşitli zamanlarda AKP dönemine dair büyük usulsüzlüklerin olduğunu dile getirmişti. Bugün İzmit Belediyesi’nde yaptığı açıklamada İzmit Belediyesi’ndeki usulsüzlükleri belgeleriyle tek tek ortaya döktü. Basın emekçilerinin yoğun ilgi gösterdiği açıklamada İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın da yer aldı.

“Biz, dişinden tırnağından arttırarak bin türlü zorluk çekerek vergisini ödediği insanların hakkının birilerinin eşine, dostuna, akrabasına verilmesine karşı çıkıyoruz. Biz halkımızın hakkının israf düzenine yedirilmesine karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullanarak yaklaşık 2 buçuk saat süren açıklamasına başlayan Hürriyet, büyük kısmının TÜGVA ve Ensar Vakfı’na aktarılan yaklaşık 7 milyon TL'den söz etti. TÜGVA’ya belediyenin yaptığı iki mülkü de alacaklarını söyleyen Hürriyet, sadece bu mülklerin maliyetinin 5 milyona yakın olduğunu dile getirdi.

TÜGVA İLE 25, ENSAR İLE 10 YILLIK PROTOKOL!

Belediye başkanlarının görev sürelerini aşan protokollere imza attığını belirten Hürriyet, “TÜGVA ve Ensar’la belirli protokoller yapılmış. Nevzat Bey’in (İzmit Belediyesi Eski Başkanı) döneminde de yapılan protokolle TÜGVA ile 25 yıl Ensar Vakfı ile 10 yıl protokol yapılmış. Hiçbir başkan kendi görev süresini aşacak şekilde protokol yapamaz. Mecliste o süreyi aşacak şekilde yetkiyi veremez. Bu hukuka aykırıdır” dedi.

"PROTOKOLLER BATIL, YOK SAYIYORUZ"

TÜGVA ile yapılan protokolleri incelediklerini söyleyen Hürriyet, “Verdiklerimiz yetmemiş, ayrıca biz TÜGVA’dan hizmet de almışız. Ne hizmeti olduğu belli değil. Ayrıca protokole belediye tek taraflı feshetmesin sadece vakfın feshetme hakkı olsun diye de madde konulmuş. Ancak bunların hukuki olarak hiçbir karşılığı yok. Protokoller batıl, yok sayıyoruz. Hemen boşaltmalarını istiyoruz iki binamızı, gidip kilitlerini değiştireceğiz. Oralar nasıl uygunsa, ona göre bizim denetimimizde işleteceğiz. Elimin tersiyle ittiğim anda hiçbir hükmü kalmayacak bu protokollerin. Tahsis ettiğimiz iki yurttan birini bu açıklamadan sonra kapatmaya gideceğiz. Yok böyle bir anlayış” dedi.

"AFİŞLERİNE VARANA KADAR BİZ KARŞILAMIŞIZ"

Belediye’nin TÜGVA ve Ensar Vakfı için karşıladığı her şeyi tek tek sayan Hürriyet, “Sarısu Gençlik Kampımız koşulsuz, şartsız, bedelsiz kullandırılmış. Tüm bu dernekler yine gezilerinde kullanılması için otobüslerine kadar belediyemiz tarafından karşılanmış. 400 kişilik lokma dağıtmak istiyorlar. Bu dağıtacakları lokmayı belediye ödüyor. O zaman bunu neden belediye dağıtmıyor? Düzenledikleri toplantılarda misafirlerinin yiyecekleri, içecekleri bile belediyemiz tarafından karşılanmış. Oh ne kebap işmiş. Böyle dernekçiliğe can kurban, afişlerine varana kadar biz karşılamışız. Herkes açsın bir vakıf, belediyelerden tüm ihtiyacını karşılasın. Bir isteklerini size anlatmak istiyorum. 2 haftalık bir etkinlik için, 60 adet elma, 60 adet portakal, 60 adet sandviç ve meyve suyu, 500 adet çikolatalı gofret gibi istekleri bile olmuş ve bunların hepsi belediye tarafından karşılanmış. Piknik yapmışlar 500 adet köfte ekmek, 500 adet ayran almışız” sözlerini kullandı.

Devamlı aynı şirketlere, eşe, dosta iş yaptırıldığını belirten Hürriyet, “Mesela bir Enderun Sohbeti 16 bin TL’ye yapılmış, bir tane araç kiralaması 2 bin 159 TL, bunların hepsinin resmi faturaları mevcuttur ve müfettiş arkadaşların incelemeleri sonrası kesin olarak neler yapıldığı belli olacaktır. Bu vakıfların, yorgan, battaniye, kışlık terlik, banyo terliği bile karşılanmıştır. Bunlar dışında öyle ihale sözleşmeleri yapılmış ki, metrekaresi 16 TL olan bir billboard giydirme işi sadece tek bir firmaya yaptırılmıştır. Günümüz koşullarında belki dolar düşecek, ekonomik durum iyileşecek, bu iş daha iyi fiyatlara yapılabilecek ama bunları hiç düşünmemişler. Yandaş zihniyetiyle yapılan işlerdir bunlar. Hadi işi sabit 16 TL yaptınız. Bari farklı farklı insanlara yaptırsaydınız bu işleri. Bizim 2 tane binamız var. İçi ve dışı her şeyini biz yapmışız. Biri Tepeköy diğeri de Bekirdere’de. Tepeköy öğrenci yurdunun proje çizim işini Sibel Gönül’ün (AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı) şirketi yapmış. Toplam tutarı 33 bin TL. Bizim kendi mimarlarımız ve mühendislerimiz bulunuyor. Böyle projelerin çiziminde bizim çalışan mimar ve mühendislerimiz çalışmamış sadece kontrol edici olarak kullanılmış” dedi.

HARCAMA KALEMLERİ YETMEMİŞ!

“Bunlara onay verirken, bunlara imza atarken, hiç mi vicdanları sızlamadı merak ediyorum” diyen Hürriyet, “Yiyecek ekmeği olmayan insanlarımız hiç akıllarına gelmedi mi? Şimdi size faturadan resmi belgeden neler alındığını okuyorum. Koşu bandı, ağırlıklar, atlama ipi, 100 tane minder, bench sehpası vs. gibi malzemelere 12 bin 864 TL belediye kasasından ödenmiş. TÜGVA yaz okulu gösterisi sunumu yapmış belediyeye ve üzerine 4 bin 157 TL hizmet karşılığı bedel ödemişiz. Onlar için ödediğimiz harcama kalemleri yetmiyormuş gibi bir de hizmet alım karşılığı ücret ödemişiz. Bu para aktarmanın hilesidir resmen. Direkt olarak para verilemeyeceği için bu tür oyunlara başvurulmuştur” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

"BURASI BÖYLEYSE BÜYÜKŞEHİRİ İSTANBUL’U DÜŞÜNÜN!"

Toplam rakamları açıklayan Hürriyet, “Vakıflara ve cemaatlere aktarılan para 2 milyonu bulmaktadır. Yapılan iki yurt ile birlikte bu para toplamda 7 milyona varan bir durumda. İHH ve İlim Yayma Cemiyeti için harcanan paralar çok büyük değil ancak TÜGVA ve Ensar Vakfı’na harcanan paralar çok ciddi rakamlar. Bu 2 milyonla bir aşevi kurabilirdiniz, gerçekten büyük ve donanımlı bir kütüphane yapabilirdiniz, yoksullara yardım edebilirdiniz. Bu belediyeyi bize parayı düzenli kullanan bir belediye olarak tanıttılar. Şimdi yapılanları kendiniz görüyorsunuz. Eğer burası böyleyse bir de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni düşünün. İstanbul’da halkımızın kim bilir kaç milyon hakkı kimlere peşkeş çekilmiştir” dedi.

MECLİS ÜYESİNE BİLE MAKAM ARACI!

Makam araçları ile de ilgili konuşan Hürriyet, “Bir şirketten Nevzat Bey’e BMW marka bir araç kiralanmış. Bu kiralanan araca 3 yıl 3 aylık bir sürede 862 bin 876 TL fiyat ödenmiş. 1 milyona yakın sadece başkana kiralanmış bir harcama kalemi mevcut. Bütün makam araçları kiralanan şirketlere iade edildi. İlk geldiğimizde tespit ettiğimizde makam araçlarıyla birlikte 120 araç tespit ettik. Meclis üyesi Mehmet Çetin’e bile makam aracı kiralanmış. Benim kendime ait milletvekilliğim öncesi olan kullandığım bir aracım bulunuyor. Yakıtımı da kendim alıyorum. Telefon paramı da kendim ödüyorum” ifadelerini kullandı.

FETÖ KİTAPLARI BİLE ALINMIŞ!

Belediye başkan yardımcılarına telefon alındığını, her ay faturalarının ödendiğini söyleyen Hürriyet, “Hatta bir başkan yardımcısı giderken telefonu da teslim etmedi. ‘Teslim etmem’ dedi. Bu konuda biz kılı kırk yarıyoruz. 7 lüks makam aracını göndermekle aylık 50 bin lira tasarruf yapmışız. Mesela sokak kütüphaneleri var. Arasında FETÖ kitapları da bulunmakla birlikte toplamda 130 bin TL civarında para harcanmış” dedi.

YEREL SEN’DEN AYRILMA KARARI SÜMEN ALTI EDİLDİ!

Yerel Sen konusuna ayrıca değinen Hürriyet, “Eski yıllarda hukuksuz biz şekilde encümen kararıyla Yerel Sen’e geçme kararı alınmış ve aidat ödenmiş. Bunun meclis kararıyla yapılması gerekiyordu. Sonrasında mecliste CHP’nin çoğunluğu döneminde Yerel Sen’e boşuna aidat ödenmesi sebebiyle çıkılması oy çokluğuyla meclisten geçti. Ancak bu konu sümenaltı edilmiş. Hatta üzerine Yerel Sen ve Hizmet İş masaya oturmuş. Bize bunun faturası 534 bin 981 TL’dir. Bu konuda hukuk komisyonumuz çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalar sonrası dönemin başkanına da gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır. İşte bunlarla neler yapılır düşünün” şeklinde konuştu.

KARDEŞ ŞEHİRLERE 12 MİLYON TL HARCAMA!

Bazı il ve ilçelere ‘kardeş şehir’ adı altıyla park yapıldığını, hizmet götürüldüğünü söyleyen Hürriyet, “Bu normaldir elbette, kardeş şehirlere bir şeyler yapılabilir. Ancak biz 12 milyon TL’yi, kendi borcumuz bu kadar çokken başka şehirlere harcamışız. Yine bu harcama kalemlerinden bir tanesi Kayseri Develi Belediyesi’ne park yaptırmışız. Ve bu park eski Kalem Müdürü Gül Aşık’ın memleketi olan Develi’ye yapılmış. Parka Aşık’ın anneannesinin adı, Mesude Aşık ismi verilmiş” şeklinde sürdürdü.

1 GÜNDE MEMUR OLMUŞLAR!

29 kişilik bir listeden söz eden Hürriyet, “Bir günde memur yapılmış kişiler var. Hakkı olanlara sözüm yok elbette ama giderayak belediyeye memur yapılmış kişiler var. Öte yandan sosyal medyadan ‘Yatmaya geldik canım belediyem’ diyen kişinin de işine son verildi. Mevcut meclis üyelerinden Aysel Demirtaş’ın yeğeni de 28 Mart’ta işe alınanlardan bir tanesi. Yine Emine Zeybek’in gelini ve Hayrettin Ünlü’nün kardeşinin seçime iki gün kala işe alındığını görüyoruz. Kişilerin işi nasıl yaptığını sorgulamıyorum şuanda. Ancak Mecliste olan kişilerin yakınlarının böyle içeri doldurulması, dışarıda iş bekleyen vatandaşların hakkının yenmesidir. Hukuk önünde bunlar sözleşmeli memurdur. 5-6 aylık bir süreçleri var. İşini iyi yapan arkadaşlara elbette bir şey yapmayacağız ama böyle yerleştirilen kişilerin sözleşmelerini yenilemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan yardımcılarının ve müdürlerin haksız kadrolarda olduğunu gördüklerini de söyleyen Hürriyet, “Lisans mezunu olmamasına rağmen bazı isimler müdür yapılmış. Bu bir iddiadır, dosyaları müfettişe verdik. Müfettişten gelen cevaba göre işlem yapacağız. Ayrıca benim mazbata alma sürecimde belediyeden dosya çıkartıldığı ve imha edildiği iddia edilmişti. Birebir personelin çektiği fotoğraflar var elimizde. Ancak çuvalların içindeki dosyaların ne olduğunu bilmiyoruz. Bu şaibenin de giderilmesi için gerekeni yapacağız” dedi.

Son söz olarak Hürriyet, “Bundan sonra şeffaf bir şekilde bütün ihalelerimiz yayınlanacaktır. Halkımızın içi rahat olsun hiçbir şekilde bir vatandaşımızın bile hakkının yenmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)