İzmir'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA (Arşiv)
İzmir'in Bornova ilçesinde Üniversite Caddesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan 41 yaşındaki Kutbettin Kırengin , 6'ncı kattan zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kırengin kurtarılamadı. Kırengin'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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