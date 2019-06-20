Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi: Şiirler, şarkılar ayrımcılığa karşı okunacak

Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Dünya Mülteciler Günü'nde şiirlerimizi ve şarkılarımızı ayrımcılığa karşı okuyacağız" denilerek 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da Kültürpark'ta düzenlenecek etkinliğe çağrıda bulunuldu.

Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi, Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) verilerine göre savaş, çatışma, işkence ve kötü muamele nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının 2018 yılı sonu itibarıyla dünyada 70 milyonu aştığının belirtildiği açıklamada, ülkedeki kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 3 milyon 600 bin iken diğer ülkelerden gelen mültecilerle bu rakamın 4 milyonu aştığı ifade edildi.

"YEREL YÖNETİMLER AYRIMCILIK YERİNE HERKESE HİZMET VERMELİDİR"

Türkiye’deki mültecilerin Mülteciler Günü'nünü yoksulluk, güvencesiz çalışma, sömürü, geleceksizlik, statüsüzlük, ayrımcı uygulamalar, nefret söylemleri ve linç girişimlerinin kıskacında karşıladığı ifade edilen açıklamada, "Yerel yönetimlerin Suriyelilere karşı yasakçı yaklaşımları kabul edilemez. Yerel yönetimler Belediyeler Kanununa uygun davranarak mültecilere yönelik ayrımcı politikalar yerine kentte yaşayan herkese hizmet verme sorumluluğu ile hareket etmelidir" denildi.

"Türkiye Mültecilerin Hukuki Statüsü'ne ilişkin sözleşmeye koyduğu coğrafi çekinceyi kaldırarak mültecilik statüsünü tanımalıdır" denilen açıklama şöyle devam etti:

Mülteciliğin bir hak olduğundan hareketle, kamu, yerel yönetim, STK işbirliği ile onların onurlu ve insan haklarına uygun yaşam standartları için ortak çalışmalar yapılmalıdır. Dünya Mülteciler Günü kapsamında etkinlik düzenleyeceğiz. 22 Haziran'da Kültürpark'ta gerçekleşecek olan etkinlikte şarkılarımızı ve şiirlerimizi ayrımcılığa karşı okuyacağız. Ahşap Sahne'de olacak etkinlikte Ahura Ritim Topluluğu, İzmir Müzisyenler Derneği, Halkların Korosu ve Suriyeli Mülteciler korosu şarkılarını söyleyecekken Türkiyeli, Suriyeli, Iraklı, İranlı ve Filistinli şairler de şiirlerini okuyacak. Etkinliğin onur konuğu ise Şair Ahmet Telli olacak. Saat 19:30'da başlayacak etkinlikte çocuklar için özel stantlar kurulacak.

Etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Ahura Ritim Topluluğu, İzmir Müzisyenler Derneği, Halkların Köprüsü Derneği, Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, Mülteci Derneği, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın katkıları ile gerçekleştirilecek. (İzmir/EVRENSEL)