20 Mayıs 2019 15:45
Son Güncellenme Tarihi: 20 Mayıs 2019 18:40

Boşanma aşamasındaki eşi Müzeyyen Boylu'yu öldüren katil tutuklandı

Diyarbakır'da kendisinden boşanmak istediği Müzeyyen Boylu Issı'yı öldüren katil Mesut Issı tutuklandı.

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Boşanma aşamasındaki eşi Müzeyyen Boylu'yu öldüren katil tutuklandı

Fotoğraf: Evrensel

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    Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu Avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı öldüren katil Mesut Issı tutuklandı. Müzeyyen Boylu Issı’nın kadına yönelik şiddete karşı aktif çalışma yürüttüğü, ayrı yaşadığı Mesut Issı’nın kendisini rahatsız etmesi üzerine boşanma davası açtığı ve koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Müzeyyen Boylu Issı’nın öldürüldüğü gün çocuklarının isteği üzerine Mesut Issı ile sadece o gün için görüştüğü de öğrenildi. Cinayetin ardından teslim olan Metin Issı tutuklandı.

    Müzeyyen Boylu Issı 19 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Dicle Kent Mahallesi’nde otomobilde bulunan 2 çocuğunun gözü önünde boşanmak istediği Mesut Issı tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından teslim olan Issı çıkarıldığı Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklandı. Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi ve Rosa Kadın Derneği’nin müdahillik talebi "soruşturma aşamasında katılma talebi yapılamayacağı gerekçesiyle" reddedildi. Bunun üzerine avukatlar, bireysel vekalet sunacağını söyleyerek duruşmaya katıldı. 3 avukat söz alarak katilin "canavarca his saikiyle" cinayeti işlediğini söyledi. "Kendimi baskı altında hissettiğim için savunma yapmayacağım" diyen katil Mesut Issı ise tutuklandı.

    ŞİDDETE KARŞI ÇALIŞMALAR YÜRÜTMÜŞ

    Ayrıca Avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın kadına yönelik şiddete karşı aktif çalışma yürüttüğü öğrenildi. Müzeyyen Boylu Issı’nın, ayrı yaşadığı Mesut Issı’nın kendisini rahatsız etmesi üzerine boşanma davası açtığı ve koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Müzeyyen Boylu Issı’nın olay günü çocuklarının isteği üzerine boşanma aşamasındaki eşiyle sadece o gün için bir araya geldiği belirtildi.

    Diyarbakır Barosu, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Müzeyyen Boylu için açıklama yaptı

    Fotoğraf: Evrensel

    DİYARBAKIR BAROSU: KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNAYET HAK OLARAK GÖRÜLÜYOR

    Diyarbakır Barosu Müzeyyen Boylu için adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları ve Avukat Hakları Merkezi yöneticisi Habibe Danışman Deyar, “Boşanma davalarının bu denli uzun sürdüğü kadının her durum ve şartta başkasına ait sayıldığı, kadına yönelik şiddet ve cinayetin hak olarak görüldüğü bu dönemde toplumsal, yasal, yönetsel ve yargısal tüm durumların kadın cinayetlerinin nedenleri olduğunu belirtmekteyiz” dedi.

    ‘MEDYA ŞİDDET VE CİNNETİ KÖRÜKLÜYOR’

    Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin Türkiye’nin rutin gündemi haline geldiğini söyleyen Deyar “Rutin hale gelen cinayetleri kanıksar hale geldik, getirildik. Toplumun önde gelenlerinin, politik ve inanç önderlerinin ve daha da önemlisi medyanın kurduğu dil bu şiddet ve cinnet halini körüklemektedir. Geniş bir hukuksal yorumla bu aktörler, aynı zamanda kadına yönelik şiddetin de azmettiricisidir de.” dedi. Yaşamın her alanını kuşatan şiddet ve nefret söylemlerinin eğitim sistemindeki cinsiyetçi yaklaşımlarla başladığını söyleyen Deyar “Meslektaşımızın doktor olan kişi tarafından öldürülmesi, şiddetin toplumsal statü tanımaksızın toplumun bütün katmanlarına sirayet ettiğini göstermektedir.” dedi.

    ‘EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

    Bu cinayetin başka ölümlere neden olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Deyar, “Soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı, failin en ağır şekilde cezalandırılması için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz. Kadın cinayetlerinin durdurulmadığı günlerden geçiyoruz ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini görmekteyiz.” dedi. Açıklamaya Müzeyyen Soylu’nun meslektaşları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Tabip Odası, İHD ve çok sayıda kadın  katıldı.

    Fotoğraf: DHA

    NE OLMUŞTU?

    Kadın cinayeti, 19 Mayıs tarihinde öğle saatlerinde Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde yaşandı. Avukat Müzeyyen Boylu Issı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Mesut Issı, çocuklarıyla birlikte 19 Mayıs törenine katıldı. Müzeyyen Boylu Issı ve Mesut Issı, iddiaya göre tören dönüşünde otomobilde tartışmaya başladı. Mesut Issı, aracı kenara çekip Müzeyyen Boylu Issı'yı araçtan indirdi. Mesut Issı, üzerindeki tabancayla kadına 14 el ateş etti. Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Hastanede yapılan otopsinin ardından Müzeyyen Boylu Issı'nın cenazesi 19 Mayıs akşamı Çınar ilçesine bağlı kırsal Şükürlü Mahallesi'nde toprağa verildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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