20 Haziran 2019 14:22

DAY-MER'in 30. Kültür ve Sanat Festivali, geniş katılımlı resepsiyonla başladı

İngiltere'de DAY-MER'in 30. Kültür ve Sanat Festivali, yoğun katılımlı bir resepsiyonla başladı. Festival 7 Temmuz'da Selda Bağcan ve Moğollar’ın da sahneye çıkacağı Park Şenliği ile sona erecek.

DAY-MER'in 30. Kültür ve Sanat Festivali, geniş katılımlı resepsiyonla başladı

Fotoğraf: Evrensel

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    Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) Kültür ve Sanat Festivali’nin Kuzey Londra Toplum Merkezi’ndeki resepsiyonu bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, belediye başkan ve meclis üyeleri, sanatçılar, yazarlar, basın ile DAY-MER üye ve dostlarının kalabalık katılımıyla gerçekleşen resepsiyonla, festival resmen başlamış oldu.

    DAY-MER, bu yıl 7 Temmuz’a kadar sürecek festivalin 30’uncu yılı dolayısıyla zengin bir program hazırladığını açıkladı. DAY-MER Kültür ve Sanat Festivali, 7 Temmuz’da Clissold Park’ta Selda Bağcan ve Moğollar’ın da sahneye çıkacağı Park Şenliği ile sona erecek.

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    Farklı kültürlerden temsilcilerin de buluştuğu DAY-MER Kültür ve Sanat Festivali resepsiyonunda London Alternative Photograph Society üyesi 25 fotoğrafçının 50’ye yakın fotoğrafı ve gazeteci Faruk Eskioğlu’nun önümüzdeki ay piyasaya çıkacak "Londra’daki Bizim’Kiler" başlıklı kitabında “Toplumsal Refleks” başlıklı fotoğraflı 40 sayfası sergilendi. 7 Temmuz’daki park şenliğine de taşınacak sergiler, hafta içi 19’a kadar görülebilecek.

    Bolivyalı müzik grubu Sumaj Pacha ile DAY-MER Genç Yıldızlar Grubu’nun sahne aldığı gecede, otantik yemeklerin ikram edildi, kitap standı ve festivalin 30 yılının anlatıldığı sinevizyon gösterisi de yer aldı.

    DAY-MER

    Fotoğraf: Evrensel

    KATILIMCILARIN İZLENİMLERİ

    Çağdaş Canbolat’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte DAY-MER Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Gül, Yönetim Kurulu üyesi Oktay Şahbaz, DAY-MER’in göçmen olarak başladığı mücadelesinin yerli halkla birlikte sınıfsal mücadeleye evrildiğini anlattı. Türk ve Kürt kültür ve sanatının Londra’daki çok renkli mozaikte renkleri solmadan sürdürülmesi için DAY-MER’in 30 yıldır çaba gösterdiğini anlatan Gül ve Şahbaz, “Toplumla birlikte kültür ve sanat ihtiyaçları da büyüdü. DAY-MER bu ihtiyaçların farkında oldu ve örgütlü olarak karşılamaya çalıştı” dedi. Konuşmacılar, DAY MER festivalinin üyelerin emeğiyle ve emekçilerin emeğine sahip çıkmak için gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

    Haringey Belediye Başkanı Sheila Peacock da yaptığı kısa konuşmada DAY-MER’in sanat ve kültür festivalini 30 yıldır gerçekleştirmesi ve geniş bir toplum kesimini festivale çekmesini överek, yönetim kurulunu kutladı.

    Enfield Belediyesinin geçen yılki başkanı Nesil Çalışkan da DAY-MER Kültür ve Sanat Festivali’nin kendisi gibi 30 yaşında, olgunluk döneminde olduğunu belirterek, DAY-MER’in toplumsal çalışmaları ve ülke gündemindeki refleksini övdü.

    Hackney Belediyesi adına konuşan Can Özsen ise “DAY-MER, Hackney’e büyük bir kültür sanat festivali kazandırmıştır. DAY-MER yönetimine 30 yıl gibi uzun bir süre festivali kesintisiz gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyoruz. 7 Temmuz’da Hackney Clissold Park’taki bu festival çok güzel olacak. Önümüzdeki pazar da İstanbul’da her şey çok güzel olacak” dedi.

    Sendikacılar ve İngiltere’deki kitle örgütü temsilcileri de DAY-MER’in hem toplum hem de içinde yaşanılan halkın sınıf mücadelesinde sinerji yaratabilecek önemli bir güç birliği oluşumu olduğunu belirterek, festivalin 30’uncu yılını kutladı.

    FESTİVAL PROGRAMI

    DAY-MER Kültür ve Sanat Festivali’nde, 7 Temmuz’a kadar çocuk ve gençlik şenliğinden panellere pek çok etkinlik gerçekleşecek. DAY MER Festival Programı şöyle:

    – 22-23 Haziran Cumartesi-Pazar, 19.00-17.00: Tiyatro, “Neredeyse Kadını Elizabeth” Kuzey Londra Toplum Merkezi

    – 29 Haziran Cumartesi, 18.30: Gençlik Şenliği, Kuzey Londra Toplum Merkezi

    – 30 Haziran Pazar, 13.00: Çocuk Şenliği, Kuzey Londra Toplum Merkezi

    – 3 Temmuz Çarşamba, 19.00: Gençlik paneli, “Lives Not Knives”

    – 5 Temmuz Cuma, 19.00: Panel, “Kültür ve sanatta işçi sınıfının izleri”

    – 7 Temmuz Pazar, 12.00: Park Şenliği, Selda Bağcan, Moğollar ve yerel sanatçılar, Clissold Park. (Londra/EVRENSEL)

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