İzmir’de LGBTİ+ Onur Haftası yasağı kaldırıldı

İzmir Valiliği’nin 17-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası yasağına karşı Genç LGBTİ+ Derneği’nin yürütmeyi durdurma istemli başvurusu yürütmenin durdurulması kararıyla sonuçlandı.

İzmir Valiliği, 14 Haziran’da web sitesi üzerinden yayımladığı açıklama ile 17 Haziran’da başlaması planlanan İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’nı yasakladığını duyurmuştu.

Pembe Hayat’ın haberine göre, Genç LGBTİ+ Derneği’nin yaptığı yürütmeyi durdurma istemli başvurusu bugün mahkemece görüldü. Etkinlik programında yer alan “Bondage Atölyesi” ve “Cinsel Oyuncak Atölyesi” 7. İzmir Onur Yürüyüşü için Cuma yeniden yapılacak değerlendirmenin ardından yapılıp yapılamayacağına dair karar verilecekken, bunun dışındaki 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’na dair getirilen yasakla ilgili yürütmenin durdurulması kararı verildi. Karar, ikiye bir oyla alınırken, bir karşıt oyun gerekçesi etkinliklerin tümü için yürütmenin durdurulmasına dair olması gerektiği yönünde.

İzmir Valiliği, Onur haftasının yasaklanması ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır.”

İzmir LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi ise valilik yasak kararını kınayarak “Türkiye’nin mevcut siyasi atmosferinde, özellikle son 4 yıldır gerek çeşitli şehirlerde düzenlenen Onur Haftası etkinliklerinin yasaklanması gerekse Ankara’da LGBTİ+ etkinliklerinin süresiz bir şekilde yasaklanıyor olması, LGBTİ+’ların sesi gittikçe artan taleplerine ve görünürlüğüne karşı korkutma ve yıldırma amacı gütmektedir.” demişti. (HABER MERKEZİ)