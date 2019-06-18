Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi: Çok geç olmadan harekete geçin

Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi, Ilısu Barajı Projesi’nin hemen durdurulmasını isteyerek, "Çok geç olmadan insan aklının ve vicdanının harekete geçmesini bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Hasankeyf’i Yaşatma Girişi, tarihi ilçenin sular altında bırakılmak istenmesine karşı yaptığı açıklamada, Hasakeyf’in binlerce yıldır kesintisiz olarak insan yaşamı için mekan olduğunu, yirmiden fazla medeniyete Dicle Nehri kıyısında beşiklik ettiğini ve insanlık için çok derin bir hafıza oluşturduğunu ve insanlığın ortak kültürel ve doğal mirası olduğu vurgulandı.

"DİCLE VADİSİ KURTARILMALIDIR"

UNESCO Dünya Kültürel Mirası kriterlerinin onda dokuzunu karşılayan dünyadaki tek yer olma konumunda olmasına rağmen UNESCO’nun Hasankeyf’e ilgisiz kaldığı eleştirisinin yer aldığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) de verdiği kararla kültürel soykırımın suç ortağı olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada, 3’üncü Hasankeyf Küresel Eylem Günü kapsamında 7 Haziran’da ‘‘HasankeyfİçinGeçDeğil’’ etiketi ile yapılan paylaşımların ilk sırada yer aldığı hatırlatılan açıklamada, “Ülkemizin ünlü sanatçıları da Hasankeyf’in sular altında kalmasına karşı tepkilerini yayınladıkları videolarla dile getirmişlerdir. Çok sayıda sivil toplu kuruluşları ve muhalefet partileri de suyun tutulmasına tepki göstermişlerdir. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok yerinde Ilısu Projesine karşı etkinlikler yapılmaya devam edilmektedir. 11 Haziran’da change üzerinden başlatılan imza kampanyası 8 bini geçmiş ve sürekli artmaktadır. Buna her duyarlı insandan katılım bekliyoruz!” denildi.

"PROJE DURDURULMALI"

10 Haziran’da suların tutulmaya başlanacağı resmi makamlarca ifade edilmesine rağmen barajda su tutulmadığı ifade edilen açıklamada, suyun tutulmamasında, 7-8 Haziran’daki 3’üncü Hasankeyf Küresel Eylem Günü’ndeki etkinlik ve eylemler sonucunda oluşan kamuoyu baskısının etkili olduğu vurgulandı. Hasankeyf’ Yaşatma Girişimi’nin açıklamasında, şunlara dikkat çekildi:

“Yeni Hasankeyf konutlarındaki sorunlar, Hasankeyf yakınlarındaki büyük köprü ve yeni köy yolları gibi tamamlanmamış inşa çalışmalarını da dikkate alırsak, 16 Haziran günü kamuoyuna yapılan açıklamadaki gibi 25 Haziran’da veya Temmuz ayında su tutulması gerçekçi değildir. Su tutulmaya başlansa bile çok uzun süre bu göstermelik kalacaktır. Bununla amaçlanan şey, algı operasyonuyla mücadeleyi kırmaktadır. Biz umudumuzu asla kaybetmeyeceğimizi bir kere daha bu metin aracılığıyla ilan ediyoruz!

Hasankeyf’in ve Dicle vadisinin kurtarılması için Ilısu baraj projesi bitse bile su tutulmasına karşı durmak ve su tutulsa bile baraj havzasından suyu boşaltmak için mücadelenin genişletilerek devam ettirilmesi gerekmektedir. Dünyada, bitirilmesine rağmen mücadeleler sonucunda su tutmayan barajlar ve işletmeye alınmayan nükleer santraller var. Bir an önce Ilısu Projesi durdurulmalı ve etkilenen bölgedeki toplumla yeni katılımcı ve şeffaf bir diyalog süreci başlatılmalıdır.

Sonuç olarak bütün duyarlı ve demokratik kamuoyuna olan çağrımızda, insanlığın geçmişi ve hafızası olan Hasankeyf ve Dicle vadisinin kurtarılması için, çok geç olmadan insan aklının ve vicdanının harekete geçmesini bekliyoruz.” (Batman/MA)

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