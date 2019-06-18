Çanakkale Kent Konseyinden Kaz Dağları için sosyal medyada kampanya çağrısı

Çanakkale Kent Konseyi, Kanadalı Alamos Gold Şirketinin Türkiye’deki işletmesi olan Doğu Biga Madencilik'in Kirazlı Balaban mevkii ve Bayramiç Cazgırlar Köyü arasındaki sahada madencilik çalışmalarına devam ettiğini belirterek buna karşı sosyal medyada kampanya başlatacaklarını duyurdu.

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Yürütme Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada, “Şirket, Doğu Biga Madencilik ile Kirazlı Balaban mevkii ve Bayramiç Cazgırlar köyü arasındaki sahada metalik madencilik çalışmalarına devam ediyor. Bahsi geçen bu alan, yaklaşık 3.500 hektar alan olup, bugüne kadar karaçam ağaçlarına, meşelere ve doğal yetişmiş makilik orman örtüsüne ev sahipliği yapmıştır. Hayvanların, börtü böceğin, mikroskobik ama ekosistem için önemi tartışılamaz küçük canlılar için yaşam alanı olmuştur. El değmemiş, etrafında hiçbir yerleşim alanının olmadığı, doğal bir su toplama havzasıdır. Oysa bugün onbinlerce ağaç katledilmiştir. Yaşayan bir canlı türü kalmamıştır ve yaşam adına en vahim sonuçlardan biri olan su da korkarız ki yakında kalmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Şirketin geçtiğimiz aylarda kendi web sitesinden yayınladığı haberde işletmeye geçmek için beklediği son izin olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından işletme iznini aldığını duyurduğunu hatırlatan Kent Konseyi, “CİMER üzerinden yaptığımız başvuru ile iznin ne zaman verildiğini, içeriğini sorduk ve verilen cevapta bunun 3. kişilerle paylaşılamayacak bir bilgi olduğu tarafımıza cevap olarak geldi. Bildiğimiz henüz bu izin gerekçesi ve tarihinin, ya da bir kopyasının avukatlara da ulaşmamış olduğudur” bilgisini verdi.

“Metalik madencilik olan ’altın madenciliği’ hiçbir arıtma tesisi içermemektedir. Dünyanın her yerinde böyledir. Bu nedenle vahşi madencilik olarak adlandırılmaktadır. 1. derece deprem kuşağında yer alan Çanakkale ili için fay hatlarının kesişim noktalarında konuşlandırılan hiçbir atık havuzunun güvenilecek çalışma prensibi yoktur, olamaz. ÇED raporları neyi, nasıl koruyacaklarını açıkça göstermektedir zaten. Çanakkale’deki karar mercilerinin ısrarla bu tehlikeyi görmemeye çalışmalarını anlamak mümkün değildir” denilen açıklamada, Türkiye’nin pek çok yerinde altın madenciliğinin gözle görülür olumsuz sonuçlarının ortada olduğu belirtildi.

Son olarak ise açıklamada, “Konunun öneminin ve aciliyetinin anlaşılması için görmeyen göz, duymayan kulak kalmasın diye, 19 Haziran Çarşamba günü 20.00-22.00 saatleri arasında Twitter'dan sosyal medya kampanyası başlatıyoruz. Tüm Türkiye’den destek bekliyoruz. Yaşamı savunmak için sadece birkaç dakikasını ayırmanızı ve Twitter hesaplarınızdan #KazdağlarıHepimizin demenizi bekliyoruz. Hiç kimsenin tek başına yaşam hakkımıza müdahale etmeye hakkı yok. Biz de müdahale edenlere karşı sahip olduğumuz hak ve yetkiye dayanarak mücadelemizi sürdüreceğiz” çağrısı yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)