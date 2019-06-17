Antalya Kaş'ta çöp kamyonu devrildi, 3 işçi yaralandı

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İşsizlik arttı | TÜİK: İşsizlik mart döneminde 14,1’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, üç aylık dönemi kapsayan işsizlik rakamı 4 puan artışla yüzde 14,1’e yükseldi. DİSK-AR ise "gerçek işsiz" sayısının 7 milyon 350 bin olduğunu açıkladı.