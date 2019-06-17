17 Haziran 2019 17:33
Antalya Kaş'ta çöp kamyonu devrildi, 3 işçi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde çöp kamyonunun devrildiği kazada araçta bulunan 3 işçiden 1'i ağır yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Antalya'nın Kaş ilçesinde çöp kamyonunun devrildiği kazada 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Kaza, Kaş'a bağlı Ağullu Mahallesi'nde meydana geldi. Kaş Belediyesine ait ve Ramazan Sarıkaya'nın kullandığı 07 AFB 985 plakalı çöp kamyonu, virajı alamayarak devrildi. Ters dönen çöp kamyonundaki sürücü Ramazan Sarıkaya ve belediye işçileri Mustafa Özlü ve Mustafa Coşar yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı, ardından 3 yaralı, Kaş Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan sürücü Ramazan Sarıkaya, Kumluca Devlet Hastanesine sevk edildi. (Antalya/DHA)
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