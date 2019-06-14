Eski HDP Milletvekili Ferhat Encu tahliye edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Eski Milletvekili Ferhat Encu, tutuklu bulunduğu Kandıra Kapalı Cezaevinden tahliye edildi. Kandıra Cezaevine giden Encu'nun avukatları tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan işlemler ardından Encu cezaevinden çıktı.

Encu, 2017 yılının Şubat ayında tahliye edilmişti. Encu iki gün sonra tahliyesine yapılan itiraz sonucunda yeniden tutuklandı. "5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna aykırılık, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve terör örgütüne üye olma" suçlamalarından 4 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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