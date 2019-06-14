Batman’da bir erkek, 4 aylık hamile eşini av tüfeğiyle öldürdü

Batman'ın Kozluk ilçesinde 26 yaşındaki Çiftçi Serdar Yılmaz, 4 aylık hamile eşi 25 yaşındaki Melek Yılmaz'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan Serdar Yılmaz, eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı.

Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Ardından aynı silahla kendine de ateş ederek intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Melek Yılmaz, 4 aylık bebeği ve Serdar Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (Batman/DHA)